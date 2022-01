TRANSMISIÓN EN VIVO Camerún vs. Comoras: hora y canal del duelo por la Copa África

Camerún vs. Comoras EN VIVO se ven las caras HOY, lunes 24 de enero, por los octavos de final de la Copa África a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). El anfitrión buscará meterse entre los ocho mejores del certamen en el Paul Biya Stadium y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de las señal de Star Plus. Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, videos con los goles y todas las incidencias.

Camerún vs. Comoras: ficha del partido

Partido Camerún vs. Comoras ¿Cuándo? HOY, lunes 24 de enero ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Paul Biya Stadium ¿En qué canal? Star Plus

Camerún vs. Comoras: la previa

Sin margen de error. La Copa Africana de Naciones ingresa en sus instancias finales y el anfitrión Camerún buscará avanzar en el certamen. Para ello, los leones tendrán que superar a una sorpresiva Comoras.

El cuadro local se ubica como favorita en la serie debido al primer lugar que obtuvo en el Grupo A. Los dirigidos por António Conceição consiguieron siete puntos producto de dos victorias (Burkina Fase Y Etiopía) y un empate (Cabo Verde) .

Por su parte, la modesta Comoras obtuvo su agónico pase a los play-offs en la última jornada del Grupo C. Los Celacantos cayeron en sus dos primeras presentaciones y un sorprendente triunfo por 3-2 ante la poderosa Ghana le dio su boleto a esta instancia como uno de los mejores terceros.

¿A qué hora juegan Camerún vs. Comoras?

Desde Perú, el juego del Camerún vs. Comoras se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Camerún vs. Comoras?

En toda Latinoamérica, Star+ será la señal de streaming internacional encargada de transmitir el Camerún vs. Comoras por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Camerún vs. Comoras?

Para acceder a Star Plus y ver el Camerún vs. Comoras, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de Star Plus?

En Star+ tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Camerún vs. Comoras, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas y documentales.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el Camerún vs. Comoras y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo seguir Camerún vs. Comoras ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Camerún vs. Comoras por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que cuentan en su programación con los cotejos televisados por la cadena ESPN. Si no cuentas con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Camerún vs. Comoras: posibles formaciones

Camerún: Andre Onana; Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Michael Ngadeu, Nouhou Tolo; Nicolas Moumi Ngamaleu, Martin Hongla, Andre Zambo Anguissa, Karl Toko Ekambi; Eric Maxim Choupo-Moting y Vincent Aboubakar.

Comores: Salim Ben Boina; Benjaloud Youssouf, Younn Zahary, Kassim M’Dahoma, Said Bakari; Faiz Selemani, Youssouf M’Changama, Fouad Bachirou, Ahmed Mogni; Ibroihim Youssouf y El Fardou Ben.

¿Dónde juegan Camerún vs. Comoras?

El escenario que albergará el Camerún vs. Comoras por lo Copa África será el Paul Biya Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Olembe. Dicho campo cuenta con una capacidad para 60.000 espectadores.