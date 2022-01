VER Real Madrid vs. Elche: minuto a minuto del partido por LaLiga Santander

VER Real Madrid vs. Elche EN VIVO EN DIRECTO HOY, domingo 23 de enero, por la fecha 22 de LaLiga Santander. El partido entre ambas escuadras, pactado para las 10.15 a. m. (hora peruana), se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Star Plus y la web de La República Deportes.

Real Madrid y Elche vuelven a verse las caras tras haberse enfrentado en el duelo del último jueves 20 de enero por la Copa del Rey. En ese entonces, los dirigidos por Carlo Ancelotti se quedaron con el triunfo en el tiempo suplementario. Encuentro en el que volvió a marcar Eden Hazard después de varios meses.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs. Elche?

El partido entre Real Madrid vs. Elche se llevará a cabo hoy, domingo 23 de enero, desde las 10.15 a. m. (hora peruana) en el Santiago Bernabéu.

Perú: 10.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Estados Unidos: 10.15 a. m. p. m. (ET) / 7.15 a. m. (PT)

México: 9.15 a. m.

Costa Rica: 9.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Chile: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Paraguay: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, volvió a quejarse del calendario asegurando que es “una locura”, ya que le impedirá contar con los brasileños Casemiro, Vinicius, Rodrygo y Militao y con el uruguayo Fede Valverde para los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Athletic Club del próximo 2 de febrero, al haber fechas Conmebol de clasificación para el Mundial de Catar.

“El calendario es un sinsentido, pero no es un problema del Real Madrid. Hay otros que también están afectados. Nosotros no vamos a meter ninguna presión. Jugamos lo que tenemos que jugar con los jugadores que están aquí, pero lo del calendario es una locura que tiene que arreglarse lo antes posible. Es un problema de todos”, dijo en la rueda de prensa de la víspera del partido contra el Elche.

Ancelotti descartó que el Real Madrid vaya a ejercer presión sobre la federación brasileña para liberar a sus futbolistas, ya que estos tienen ya cerrada la clasificación para el próximo Mundial.

Con información de EFE.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Elche?

Para seguir el compromiso entre Real Madrid vs. Elche deberás conectarte a Star Plus. Servicio exclusivo de Disney Plus, donde podrás acceder a un gran catálogo deportivo.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Elche en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver EN VIVO el Real Madrid vs. Elche, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Alineaciones probables Real Madrid vs. Elche

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Rodrygo Goes, Benzema y Vinícius.

Elche: Edgar Badía; Helibelton Palacios, Enzo Roco, Diego González, Johan Mojica; Pere Milla, Gerard Gumbau, Omar Mascarell, Fidel Chávez; Lucas Boyé y Lucas Pérez.

Pronósticos Real Madrid vs. Elche