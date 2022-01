Ver AQUÍ vía Star Plus EN VIVO Real Madrid vs. Elche por LaLiga Santander

Este domingo 23 de enero se juega el emocionante encuentro entre Real Madrid vs. Elche C.F. por la vigésimo segunda jornada de LaLiga Santander. El partido iniciará a las 10.15 a. m. y se llevará a cabo en el mítico estadio Santiago Bernabéu. Ambos equipos vuelven a cruzarse luego de haber disputado el duelo del último jueves 20 de enero por la Copa del Rey, enfrentamiento que ganó el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti. Podrás seguir la transmisión del duelo a través de la señal del streaming Star Plus y también puedes mirar el minuto a minuto, todos los goles y todas las incidencias por la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro entre Real Madrid vs. Elche

Partido Real Madrid vs. Elche ¿Cuándo? Domingo 23 de enero ¿A qué hora? 10.15 a. m. (Perú) 4.15 p. m. (España) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? Star Plus y la web de La República Deportes

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Elche

Posible alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Rodrygo Goes, Benzema y Vinícius.

Posible alineación de Elche F.C.

Edgar Badía; Helibelton Palacios, Enzo Roco, Diego González, Johan Mojica; Pere Milla, Gerard Gumbau, Omar Mascarell, Fidel Chávez; Lucas Boyé y Lucas Pérez.

Pronóstico del encuentro entre Real Madrid vs. Elche

Resultado Porcentaje Real Madrid 82% Empate 12% Elche C.F. 6%

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Elche?

El partido EN VIVO entre Real Madrid vs. Elche inicia a las 10.15 a.m. (hora peruana) y a las 4.15 p.m. (hora española). A continuación te mostramos el resto de horarios de acuerdo a tu ubicación geográfica.

Perú: 10.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Estados Unidos: 10.15 a. m. p. m. (ET) / 7.15 a. m. (PT)

México: 9.15 a. m.

Costa Rica: 9.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Chile: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Paraguay: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

Italia: 4.15 p. m.

Francia: 4.15 p. m.

Alemania: 4.15 p. m.

¿Dónde ver el duelo entre Real Madrid vs. Elche?

El duelo EN VIVO entre Real Madrid vs. Elche será transmitido por la señal del streaming de Star Plus. También podrás seguir el emocionante enfrentamiento por la web de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver EN VIVO el Real Madrid vs. Elche, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Elche?

El cotejo EN VIVO entre Real Madrid vs. Elche se disputará en el mítico Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Aquí te enseñamos la ubicación del famoso coloso.