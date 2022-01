VER Barcelona SC vs. 9 de Octubre EN VIVO: por la Copa de Campeones de Ecuador

VER Barcelona SC vs. 9 de Octubre EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan HOY sábado 22 de enero por la Copa de Campeones de Ecuador. Los cuadros ecuatorianos se preparan para el inicio de la temporada del torneo ecuatoriano desde las 6.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Spencer, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La transmisión estará a cargo de Star Plus para la región de Sudamérica y tendrás el minuto a minuto en la web de La República .

Barcelona SC, Liga de Quito, Independiente del Valle y 9 de octubre participarán en la Copa de Campeones en la previa del torneo ecuatoriano. Los equipos de la Costa se enfrentarán entre sí al igual que los de la Sierra y definirán el título de esta competición amistosa el próximo 26 de enero.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona SC vs. 9 de Octubre?

El partido amistoso entre Barcelona SC vs. 9 de Octubre por la Copa de Campeones se jugará hoy sábado 22 de enero desde las 6.30 p. m. (hora peruana).

México: 5.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona SC vs. 9 de Octubre?

La transmisión del Barcelona SC vs. 9 de Octubre estará a cargo de la señal exclusiva Star+ para toda la región de Sudamérica.

¿Cómo ver Bacelona SC vs. 9 de Octubre vía Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. 9 de Octubre, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde van a jugar Barcelona SC vs. 9 de Octubre?

Barcelona SC vs. 9 de Octubre se enfrentarán en el Estadio Modelo Alberto Spencer, conocido más comúnmente como el Modelo, es un estadio multi-uso situado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.