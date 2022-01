Mariano Barreda ve en Bernardo Cuesta un ejemplo a seguir como futbolista

En la semana, FBC Melgar anunció la contratación de Mariano Barreda, arequipeño de 19 años que juega en el puesto de delantero, como futbolista profesional.

Como era de esperarse, el deportista se mostró feliz por haber estampado su firma por cinco años en el club arequipeño. A La República le dijo que buscará seguir los pasos del argentino Bernardo Cuesta, ídolo del club que este año piloteará una vez más la ofensiva.

PUEDES VER: IFFHS consideró a FBC Melgar como el mejor club peruano

“Empiezo a pelear por el reto de llegar y consolidarme en el equipo profesional. Tengo mucho entusiasmo por el trabajo con los profesores Marco Valencia y Adrián Díaz. Uno de los jugadores a los que aprecio y deseo seguir sus pasos es Cuesta, quien ha tenido buenas conversaciones y detalles con mi persona. Lo sigo hace mucho tiempo, sobre todo sus movimientos en la cancha”, precisó el joven delantero.

Para su bienestar, Barreda empezó bien el año porque anotó un gol en la presentación de las reservas el último sábado. “Se dio un gol en la presentación y eso me anima. Me estoy esforzando desde el 2018 para mejorar y defender bien los colores melgarianos. Me considero un jugador rápido y de mucho aporte al ataque”, afirmó.

La sangre de deportista la lleva por su familia, ya que contó que su abuelo fue un gran atleta y su padre era un futbolista que destacó en el Atlético Universidad hace varios años.