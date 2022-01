Star Plus EN VIVO Nacional vs. Barracas Central: sigue el partido por la Serie Río de La Plata

Nacional vs. Barracas Central se enfrentan EN VIVO este miércoles 19 de enero desde las 5.15 p.m. (hora peruana) por un encuentro amistoso de la la Serie Río de La Plata. Este cotejo se jugará en el Gran Parque Central de Montevideo y contará con la transmisión de Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias de este cotejo ONLINE GRATIS por la web de La República Deportes.

Nacional venció por penales a Ñublense de Chile en la jornada anterior, tras empatar 2-2 en el tiempo regular. Por su parte, el equipo argentino perdió 4-0 ante Peñarol en la fecha pasada.

Nacional vs. Barracas Central: ficha del partido

Partido Nacional vs. Barracas Central ¿Cuándo juegan? Miércoles 19 de enero ¿A qué hora juegan? 5.15 p.m. ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Gran Parque Central

Nacional vs. Barracas Central: posibles alineaciones

Nacional: Rochet; J. Rodríguez, Risso, Laborda, Cándido; Carballo, Trezza, Otormín; Castro y Fagúndez.

Barracas Central: Gagliardo; Lecanda, Paz, Bordón, Ace, Díaz, Valenzuela, Glaby, Albertengo, Tapia y Stable.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Barracas Central?

México – 4.15 p. m.

Perú – 5.15 p. m.

Colombia – 5.15 p. m.

Ecuador – 5.15 p. m.

Venezuela – 6.15 p. m.

Bolivia – 6.15 p. m.

Argentina – 7.15 p. m.

Chile – 7.15 p. m.

Paraguay – 7.15 p. m.

Uruguay – 7.15 p. m.

Brasil – 7.15 p. m.

España – 11.15 p. m.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Nacional vs. Barracas Central?

Para acceder a Star Plus y ver el Nacional vs. Barracas Central, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el Nacional vs. Barracas Central y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo seguir Nacional vs. Barracas Central ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Nacional vs. Barracas Central por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming que cuenta en su programación con los cotejos televisados. Si no cuentas con acceso, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.