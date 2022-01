Quembol Guadalupe, de nacionalidad americano-peruana: “Por delante de todo está Perú”

Convencido de jugar al fútbol desde que vio a su tío Luis Guadalupe y a su primo Jefferson Farfán, hoy Quembol Guadalupe destaca en el staff de sparrings sub-20 de la selección peruana y en el Orlando City de la Major League Soccer, uno de los clubes más importantes de la liga americana. Su nombre salió a flote luego de conocerse su nacionalidad americano-peruana.

El actual defensor de los ‘lions’ cuenta con buenos registros que le dan una gran proyección a futuro. En conversación con La República, Quembol revela por qué decidió vestir la camiseta Blanquirroja pese a tener la opción de representar a los Estados Unidos; asimismo, expresa su felicidad de compartir entrenamiento con la selección absoluta.

¿Qué características tienes en el campo de juego?

Me considero un central que aporta mucho al equipo en ataque. Un defensa que tiene mucha proyección, salida de juego, pases largos; tengo profundidad, ruptura de línea, buenos cruces, rápido, fuerte, juego aéreo. Me considero un central bien agresivo.

Dejaste la posibilidad de ser convocado por la selección de Estados Unidos para ponerte la blanquirroja

Nunca se cierra las puertas a nada. Siempre he dicho que, primero, por delante de todo está Perú, y siempre mi primera elección va a ser Perú, muy aparte de lo que decidan los entrenadores, los dirigentes. Yo siempre voy a estar con Perú.

¿Por qué la selección peruana?

Perú para mí es todo. Sin haber nacido acá siento que soy peruano de corazón. Mi familia, tengo todo acá en Perú.

¿Desde cuándo militas en las arcas del Orlando City, club donde compartes también con otro peruano, Pedro Gallese?

A Orlando llegué hace un año. Compartimos muchos momentos juntos (con Pedro Gallese). Somos amigos, tenemos una bonita amistad. Ahora que estamos juntos en la selección, en la Videna, nos cruzamos y hay un tiempo para conversar entre nosotros.

Conversas bastante con Pedro

Definitivamente, Pedro (Gallese) es una gran ayuda para mí allá en Orlando desde que llegué, para acoplarme al grupo, a la pretemporada del primer equipo, que es una parte fundamental.

Quembol Guadalupe forma parte de la selección peruana sub-20 y el Orlando City de la MLS. Foto: Instagram

¿Qué tal tu llegada a la selección sub-20 y ser parte de la delegación absoluta?

Muy contento por regresar a la selección después de un año, y por primera vez como sparring. Es muy linda la experiencia que estoy viviendo aquí junto a la selección mayor. Me ayuda a mí a ganar experiencia, mucha confianza y sabiduría para lo que se viene en adelante para mi carrera.

¿Qué diferencias has podido notar entre el trabajo de categorías inferiores y la labor en la selección mayor?

Definitivamente, la intensidad es mucho más alta, porque el resto lo tenemos. Todo se trabaja, la técnica, la táctica fija. Todas las cosas se trabajan con mucha intensidad.

¿Qué les dice Ricardo Gareca durante los entrenamientos?

No tenemos mucho contacto con el profe (Ricardo Gareca) por el tema del COVID-19. Quien tiene mas contacto con nosotros es el profe Nolberto Solano. Él es quien nos dirige, nos dice los trabajos que tenemos que hacer.

La selección está plagada de jugadores de experiencia: Farfán, Yotún, el propio Pedro Gallese. ¿Alguno de ellos conversa con los de la categoría sub-20, los aconsejan, comparten posentrenamiento?

Ahorita no nos están permitiendo tener mucho contacto con ellos, solo en los entrenamientos y luego cada uno a su zona. Nos están cuidando mucho del tema del COVID-19.

Gianluca Lapadula marcó un antes y un después para los jugadores peruanos con doble nacionalidad que buscan formar parte de la selección. ¿Tienes en mente el mismo objetivo?

Sí. Yo me siento 100% peruano y me gustaría también marcar un antes y un después.

Cuando llegue ese momento de jugar con la selección absoluta, ¿para quién será la camiseta del debut?

Esa camiseta no es para nadie. Esa camiseta va para un cuadro y nadie me la toca (risas).

¿Cómo es eso de apenas tener 17 años y ser parte de los sparrings de una selección que está en busca de acudir a un mundial por segunda vez consecutiva?

Mucho trabajo. Lo mío fue mucho trabajo, mucho sufrimiento, sacrificio. Creo que después de tanto sufrir, poco a poco se me están dando todas las recompensas de todo mi trabajo.

¿En qué se basa el fútbol de Quembol? ¿Trata de trasladar ese modelo a la sub-20 y su club?

Mi fútbol se basa en ganar. Yo hago todo lo que sea para ganar. Soy muy picón, no me gusta perder. Cuando estoy perdiendo no me controlo, me da mucho enojo, me enfurezco, me frustro conmigo mismo. Por eso yo juego para ganar.

¿Qué futbolistas son tus referentes, sea en la selección o a nivel mundial?

En la selección tengo como referente a Callens. Me gusta mucho su juego. Tiene un juego muy parecido al mío. A nivel mundial a Sergio Ramos. Siempre ha sido mi ídolo en la defensa.

La pandemia ha perjudicado a casi todos. ¿Te afectó también en el sentido deportivo? Por ejemplo, en su momento entrenar en casa y no en las instalaciones de tu club…

Sí me costó mucho, porque tuve un año sin nada. Me salió la oportunidad de irme a Estados Unidos y llegaba en malas condiciones físicas. Me costó acoplarme al grupo porque ellos ya venían entrenando. Gracias a Dios me duró poco eso y me acostumbré rápido al sistema del equipo

En la selección peruana somos testigos de que varios tiene buen sentido del humor y otros son mas serios. ¿En qué grupo estás?

Yo soy serio dentro del campo. No me gusta ninguna payasada ni nada, pero fuera del campo soy uno de los primeros que está ahí en la chacota con el equipo, la chispa, la música.

¿Cuánto le debes a tu familia?

¡Ufff! No sabría decirte, la verdad. Yo creo que todo, absolutamente todo.

¿Cómo manejas la vida en Estados Unidos?

Es difícil la vida allá, estar lejos de la familia, pero lo manejo con tranquilidad, con madurez.

¿Lloraron en casa cuando te consideraron en la sub-20 de la selección peruana?

Si, todos se emocionaron. Me emocioné yo también. Todos están alegres aún. Están viviendo la experiencia también conmigo.

El momento del Orlando City. Estuvieron cerca de alcanzar finales en las últimas temporadas

Orlando es uno de los equipos más fuertes de la MLS y lo ha venido demostrando ahora en estas últimas campañas. Lamentablemente, no se ha dado (el objetivo) de salir campeón, pero yo creo que este año podría darse con el trabajo de todos y la unión que tenemos.

¿Cómo es jugar o entrenar al lado de Pedro Gallese?

Muy bonito. Tengo el apoyo de él porque a veces uno siempre falla una pelota o hace algo que le sale mal, y ahí está siempre el apoyo de él, la guía. Entonces uno se siente con confianza y eso ayuda.

¿En qué momento te dijiste “quiero jugar al fútbol”?

Cuando miraba mucho a mi tío (Luis ‘Cuto’ Guadalupe) y a mi primo (Jefferson Farfán). Yo creo que desde ahí, cuando los veía jugar, me convencí de eso de que quería ser futbolista.

¿Con cuál de los dos te quedas?

Me quedo con los dos. Uno porque Jefferson (Farfán) nos dio el pase al mundial. Por primera vez yo vi al Perú en el Mundial por el gol de él. Y a mi tío (Luis Guadalupe) también lo admiro mucho por cómo era dentro del campo, un líder, por su humildad, la sencillez, y la persona que es.

¿Qué le sumarías de ambos a tu crecimiento deportivo?

De mi tío agarraría la parte humana y de Jefferson su responsabilidad para llevar al frente al equipo.

¿Dónde fueron tus primeros pasos en el fútbol?

En Chincha, allá en Cruz Verde, mi barrio. Ahí salí a jugar interbarrios y empezó mi carrera.

¿Sigues disfrutando como un niño cada vez que juegas al fútbol?

Sí, siempre. Cada día que juego al fútbol es una diversión para mí y una alegría.

¿Cuáles son tus objetivos para el futuro? ¿Qué busca Quembol Guadalupe en el fútbol?

Primero, tener mi contrato profesional con el Orlando City; luego debutar, consolidarme en el equipo, en el grupo, y tener una convocatoria a la selección.