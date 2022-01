Robert Lewandowski: ¿por quién votó el ganador del premio The Best a mejor jugador?

Robert Lewandowski consiguió lo que no pudo en el Balón de Oro: ser elegido el mejor futbolista del año. Y lo hizo por segunda vez en su carrera. La gala de los Premios The Best FIFA 2021 tuvieron a la estrella polaca como el absoluto ganador de su respectiva categoría, por encima de Lionel Messi y Mohamed Salah.

El atacante del Bayern Múnich ganó el mismo galardón en el 2020, pero en la reciente temporada no pudo repetir el plato en la ceremonia organizada por France Football. Sin embargo, en la de la FIFA sigue en racha y nuevamente dejó atrás al capitán de la selección argentina. Pero, ¿por quién votó el goleador nacido en Varsovia?

Robert Lewandowski igualó la marca de Cristiano en los premios The Best. Foto: FIFA

Lewandowski eligió como el mejor del año a Jorginho , quien quedó tercero en la gala del Balón de Oro y no pudo ser finalista en los premios The Best. El italiano tuvo un 2020/21 de ensueño al ganar la Champions League y la Eurocopa. El popular Roberto sorprendió con esta elección.

Sin embargo, no se olvidó de dos leyendas que el mismo ha dicho que admira: Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Lewy colocó segundo en su nominación al crack del Paris Saint-Germain; mientras que al ‘Comandante’ lo puso tercero. Cabe recalcar que CR7 ubicó primero al bombardero de Polonia.

Estos tres monstruos del balompié mundial fueron elegidos dentro del once ideal junto a Donnarumma, Ruben Dias, Bonucci, Alaba, Kanté, Jorginho, Kevin de Bruyne y Haaland. Asimismo, Lewandowski, Messi y Ronaldo siguen vivos de cara a las eliminatorias de la Champions League, y aún falta ver lo que pasará en el Mundial de Qatar 2022.