Premios The Best: ¿a qué hora y dónde ver la ceremonia de la FIFA?

La ceremonia de los Premios The Best 2021 se llevará a cabo EN VIVO ONLINE GRATIS este lunes 17 de enero desde Zúrich, Suiza. La transmisión de la gala va EN DIRECTO por internet vía FIFA TV a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irán a través de La República Deportes.

Lionel Messi, Robert Lewandowski y Mohamed Salah son los finalistas al Premio The Best a mejor jugador de la FIFA. El futbolista argentino ya ganó el galardón en el 2019 y el astro polaco lo hizo en el 2020. Pese a ello, el delantero del PSG es el favorito a levantar el trofeo, ya que se quedó con el Balón de Oro.

Jennifer Hermoso, Sam Kerr y Alexia Putellas disputarán el Premio The Best a mejor jugadora de la temporada. Esta última, capitana de la selección española y estrella del FC Barcelona, es la máxima candidata a coronarse debido a que -al igual que Leo Messi- ganó el Balón de Oro en la gala de France Football.

Con respecto al Premio The Best al guardameta de la FIFA, los candidatos al trono son Gianluigi Donnarumma, Édouard Mendy y Manuel Neuer. El portero italiano se llevó el Balón de Oro, por lo que aspira a levantar este galardón. Sobre el fútbol femenino, Ann-Katrin Berger, Christiane Endler y Stephanie Labbé son las finalistas a mejor arquera del año.

Premios The Best: ficha de la transmisión

Premios The Best 2021 FIFA ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 17 de enero ¿Dónde? Sede de la FIFA en Zúrich ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? FIFA TV

¿A qué hora es los Premios The Best 2021?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT)

México: 12.00 p. m.

Costa Rica: 12.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Italia: 7.00 p. m.

Francia: 7.00 p. m.

Alemania: 7.00 p. m..

Premios The Best 2021: todas las categorías

Mejor jugador

Mejor jugadora

Mejor arquero

Mejor arquera

Mejor entrenador

Mejor entrenador/a de fútbol femenino

Premio Puskás

Premio Fair Play de la FIFA

Premios The Best 2021: finalistas

Mejor jugador

Robert Lewandowski

Lionel Messi

Mohamed Salah

Mejor jugadora

Jennifer Hermoso

Sam Kerr

Alexia Putellas

Mejor arquero

Gianluigi Donnarumma

Édouard Mendy

Manuel Neuer

Mejor arquera

Ann-Katrin Berger

Christiane Endler

Stephanie Labbé

Mejor entrenador

Pep Guardiola

Roberto Mancini

Thomas Tuchel

Mejor entrenador/a de fútbol femenino

Lluís Cortés

Emma Hayes

Sarina Wiegman

Premio Puskás

Érik Lamela – Arsenal FC vs. Tottenham (Premier League - 14 de marzo de 2021)

Patrik Schick – República Checa vs. Escocia (Eurocopa 2020 - 14 de junio de 2021)

Mehdi Taremi – Chelsea FC vs. FC Porto (Champions League - 13 de abril de 2021)

Premio Fair Play de la FIFA

La selección nacional, el equipo médico y el cuerpo técnico de Dinamarca

Claudio Ranieri

Scott Brown

¿Cómo ver los Premios The Best 2021 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Premios The Best 2021 por internet, puedes sintonizar la señal de FIFA TV, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación del evento de la FIFA. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se realizará los Premios The Best 2021?

El lugar donde se realizará los Premios The Best 2021 es en la sede de la FIFA, ubicado en la ciudad de Zúrich, en Suiza.