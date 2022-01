Nadal sobre el caso Djokovic: “El Abierto de Australia será un gran torneo con o sin él”

El tema de Novak Djokovic y su salida de Australia por no estar vacunado contra la COVID-19 sigue dando que hablar. Este domingo 16 de enero, el tenista serbio fue deportado del país australiano por no cumplir las normas sanitarias y estará ausente en el primer Grand Slam del año. Ante ello, Rafael Nadal, número seis del mundo, se refirió sobre la no presencia de ‘Nole’ en el certamen.

El español habló en una entrevista para medios de su país y mencionó que el Abierto de Australia será un buen torneo así esté o no Djokovic.

“Pero no hay un jugador en la historia que sea más importante que un evento. El jugador se queda y luego se va, y vienen otros jugadores. El Abierto de Australia es mucho más importante. Si juega (Djokovic) finalmente, está bien. Si no, el Abierto de Australia será un gran torneo con o sin él. Ese es mi punto de vista”, dijo ‘Rafa’ el último viernes 14 de enero.

Rafael Nadal va por su segundo Abierto de Australia. La última vez que lo ganó fue en el 2009. Foto: EFE

Asimismo, la prensa le consultó a Nadal respecto a las conclusiones que saca sobre el caso de Djokovic. El español mencionó que el tema lo tenía cansado.

“Creo que la situación ha ido demasiado lejos. Honestamente, estoy un poco cansado de la situación, porque creo que es importante hablar sobre nuestro deporte, sobre el tenis. Pasamos y estamos pasando por momentos muy desafiantes a nivel mundial, sin duda, con esta pandemia. Quiero decir, sé que el tenis no es importante en comparación con lo que enfrentamos ahora, este virus”, expresó el número seis del ATP.