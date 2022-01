VER Liverpool vs. Arsenal HOY: minuto a minuto de la semifinal de la Carabao Cup

VER Liverpool vs. Arsenal EN VIVO EN DIRECTO HOY se enfrentan por la semifinal de ida de la Carabao Cup. El encuentro entre reds y gunners se llevará a cabo este jueves 13 de enero en Anfield desde las 2.45 p. m. (hora peruana). La transmisión de este partido estará a cargo de la señal de ESPN para toda Latinoamérica y la plataforma streaming Star Plus. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

El duelo entre Liverpool vs. Arsenal que debió haberse disputado hace una semana, recién podrá ser hoy . En ese entonces, la organización suspendió el encuentro por múltiples contagios en ambos equipos. Finalmente se verán las caras en Anfield aunque con algunas bajas y no por contagios.

¿Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Arsenal?

Liverpool vs. Arsenal EN VIVO se llevará a cabo HOY jueves 13 de enero en Anfield desde las 2.45 p. m. (hora peruana). A continuación podrás revisar el horario según tu región.

Perú: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Liverpool vs. Arsenal: previa del partido

Los dirigidos por Jürgen Klopp llegan motivados a este encuentro tras vencer 4-1 al Shrewsburty Town por la FA Cup y avanzar a la siguiente ronda. Pese a este buen presente, los reds no podrán contar con Thiago Alcantara y Divock Origi por lesión, mientras que Sadio Mané y Mohamed Salah tampoco estarán porque se encuentran disputando la Copa África.

Por su parte, Arsenal vive un presente amargo. Si bien en la Premier League tienen buenos resultados, acaban de ser eliminados de la FA Cup por el humilde Nottingham Forest. Al igual que los reds, Mikel Arteta no podrá hacer uso de Nicolas Pépé, Thomas Partey, Mohamed Elneny y Omar Rekik, convocados por sus selecciones.

¿Dónde ver Liverpool vs. Arsenal EN VIVO?

Si deseas seguir el partido entre Liverpool vs. Arsenal EN VIVO EN DIRECTO deberás conectarte a la señal de ESPN. También podrás hacerlo en la plataforma de streaming Star Plus.

Argentina: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Cómo ver Liverpool vs. Arsenal en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Liverpool vs. Arsenal vía Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Arsenal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Liverpool vs. Arsenal: posibles alineaciones