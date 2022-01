Cristiano Ronaldo: ¿por qué no fue considerado contra el Aston Villa por la FA Cup?

Cristiano Ronaldo no disputó el partido de la tercera ronda de la FA Cup contra el Aston Villa por presentar algunas molestias físicas . El portugués no entró en la convocatoria del duelo de este lunes 10 de enero contra los ‘villanos’ en el mítico Old Trafford.

“Hablé con Cristiano antes del entrenamiento y me dijo que había tenido molestias los dos últimos días. Nada grave, pero hemos decidido que no tiene sentido tomar riesgos en un partido que se puede ir hasta 120 minutos”, señaló Ralf Rangnick, técnico de los Diablos Rojos, en la previa del cotejo por la copa doméstica.

“Hemos decidido que descanse y que no juegue”, añadió el estratega alemán. Precisar que, el último partido que disputó el lusitano fue contra los Wolves por la Premier League el pasado 3 de enero.

Cristiano Ronaldo anotó 47 goles en el 2021. Foto: EFE/PETER POWELL

Manchester United vs. Aston Villa: ¿cómo llegan?

Los diablos rojos llegan luego de caer por la mínima ante Wolverhampton, derrota que le puso fin a los ocho partidos consecutivos invictos entre la Champions y Premier League (cinco victorias y tres empates).

Actualmente marchan en el sétimo lugar de la tabla de posiciones con 31 unidades, nueve más que su rival de turno, que se ubica en puesto 13.

Aston Villa, por su parte, viene de dos derrotas seguidas por la liga inglesa: 3-1 ante Chelsea y 2-1 frente a Brentford.