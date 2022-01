VER Liverpool vs. Shrewsbury EN VIVO: mira este partido por la FA Cup 2022 vía Star Plus

Liverpool vs. Shrewsbury EN VIVO se enfrentan este domingo 9 de enero por la tercera ronda de la FA Cup a partir de las 9.00 a. m. (hora peruana) en Anfield. Star Plus transmitirá el partido ONLINE a través de su plataforma de streaming. Asimismo, podrás seguir el compromiso GRATIS mediante la cobertura especial por internet de La República Deportes.

Liverpool vs. Shrewsbury: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Shrewsbury Fecha Domingo 9 de enero Hora 9.00 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus Estadio Anfield

Liverpool vs. Shrewsbury: previa del partido

El Liverpool inicia su participación en este torneo enfrentando en condición de local al Shrewsbury Town de la tercera división de Inglaterra. El cuadro red viene de empatar 2-2 con el Chelsea por la Premier League y llega al encuentro por la tercera ronda del torneo de clubes más antiguo del mundo con la baja de todos sus deportistas africanos (Salah, Mané, Keita), ya que están representando a sus selecciones en la Copa de Naciones de África.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Shrewsbury EN VIVO?

En horario peruano, el choque Liverpool vs. Shrewsbury se disputará desde las 9.00 a. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 9.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

México: 8.00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 10.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

España: 3.30 p. m.

Italia: 3.30 p. m.

Inglaterra: 3.30 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs. Shrewsbury?

El encuentro será transmitido por las señales de ESPN y Star Plus para todo Sudamerica. Revisa a continuación que canal es ESPN según tu región y cómo acceder a Star Plus.

¿Dónde VER EN VIVO Liverpool vs. Shrewsbury vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Shrewsbury?

Para acceder a Star Plus y ver el Liverpool vs. Shrewsbury, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Liverpool vs. Shrewsbury ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Liverpool vs. Shrewsbury por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este compromiso vía La República Deportes.

FA Cup: últimos ganadores del trofeo

2020-2021: Leicester City

2019-2020: Arsenal

2018-2019: Manchester City

2017-2018: Chelsea FC

2016-2017: Arsenal

Liverpool vs. Shrewsbury: pronostico

Según el promedio de cuotas de las casas de apuestas, el gran favorito para este partido es el Liverpool que paga 1,15, el empate paga 8,50 y una victoria del Shrewsbury paga 15,10.

¿Dónde juegan Liverpool vs. Shrewsbury?

El escenario escogido para el Liverpool vs. Shrewsbury es el estadio Anfield, casa deportiva localizada en Liverpool, Inglaterra, que cuenta con una capacidad para más de 53.394 espectadores.