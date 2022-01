Llegaron como estrellas y decepcionaron: los fichajes que no brillaron en el FC Barcelona

Desde hace varias temporadas, FC Barcelona contrató a algunos jugadores que llegaron con el cartel de estrellas, y que en la actualidad fueron toda una decepción. Unos están por irse del club y otros ya salieron por la puerta falsa. Por ejemplo, este viernes 7 de enero se confirmó que Philippe Coutinho será cedido al Aston Villa.

Con la salida del brasileño, es inevitable pensar en varios futbolistas que integran la plantilla dirigida por Xavi Hernández quienes hasta ahora no han logrado triunfar con la camiseta culé. Incluso, han sido blanco de las críticas por parte de los hinchas azulgranas, ya que no justifican el dinero invertido en ellos.

Con la salida de Messi se esperaba que varios obtuvieran más protagonismo para la presente temporada, pero hoy aportan poco al FC Barcelona, conjunto que fue eliminado de la Champions League y que está lejos de la pelea por el título de LaLiga. Acá hacemos un recuento de quienes son estos jugadores.

Philippe Coutinho vuelve a la Premier League: el brasileño parte al Aston Villa

Como mencionamos líneas arriba, Philippe Coutinho, después de varios intentos por parte de la directiva del FC Barcelona, fue transferido a otro equipo. El futbolista brasileño volverá a jugar en la Premier League y será parte del Aston Villa hasta el final de la temporada 2021-2022.

Llega en calidad de préstamo. Con 29 años, sale por segunda vez de Cataluña. En el 2019-2020 fue cedido al Bayern Múnich. Llegó como reemplazo de Andrés Iniesta, pero nunca pudo ganarse un puesto de titular. Además, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del ‘Barza’ con 120 millones de euros.

Con la camiseta de los blaugranas, disputó un total de 106 encuentros y anotó 26 goles .

FC Barcelona oficializó el préstamo de Coutinho. Foto: captura de Twitter/FC Barcelona

Samuel Umtiti: de estrella con la selección de Francia a querer ser vendido por el FC Barcelona

El francés Samuel Umtiti fue otra de las grandes adquisiciones del FC Barcelona. Su llegada a mediados del 2016 a cambio de 25 millones de euros ilusionaba a todos para que se convirtiera en un pilar de la defensa. Sin embargo, con el paso de las temporadas, el futbolista ha tenido muy poca actividad en el once titular.

Su bajo rendimiento y sus pobres estadísticas hacen que los culés quieran venderlo a como dé lugar, aunque su poca actividad es el principal problema para que haya clubes interesados en el zaguero. En la reciente temporada, apenas acumula 90 minutos de juego y no es tomado en cuenta por Xavi Hernández.

A mediados del 2021, FC Barcelona buscó una salida para Umtiti. Al final, según informó Sport, el jugador pidió quedarse para luchar el puesto. Joan Laporta, máxima autoridad blaugrana, le dio solo seis meses para que pueda cumplir ese objetivo. Y el tiempo concedido ya venció en enero.

Con contrato hasta 2023, la prensa española informa que Besiktas consultó por el jugador y que el Newcastle podría ficharlo .

Samuel Umtiti llegó a FC Barcelona proveniente del Lyon de Francia. Foto: AFP

‘Principito’ sin gloria: Griezmann y el poco protagonismo como azulgrana

El fichaje que más decepcionó y que terminó saliendo muy mal. FC Barcelona atraviesa una crisis económica fuerte desde hace varios meses, y para aliviar la masa salarial, tuvo que finiquitar la salida de Antoine Griezmann a mediados del 2021, quien finalmente regresó al Atlético Madrid.

El ‘Principito’ fue un fichaje de última hora y terminó saliendo en calidad de préstamo hacia los colchoneros con opción de compra por unos 40 millones de euros . Sin duda, una mala inversión de los culés, debido a que el francés fue fichado en su momento por más de 120 millones de euros.

En tres temporadas con el FC Barcelona, jugó 102 partidos, anotó 35 goles y dio 15 asistencias.

Griezmann llegó como estrella y nunca demostró su mejor juego. Esta temporada volvió a Atlético Madrid. Foto: EFE

Rebelde con varias lesiones: Dembélé a punto de salir y sin responder a la oferta de renovación del FC Barcelona

Ousmane Dembélé es otro problema que quiere resolver la directiva del FC Barcelona en el actual mercado de fichajes invernal de Europa. El francés culmina contrato a mediados del 2022. Su fichaje está al mismo nivel de decepción que el de su compatriota Griezmann.

La diferencia es que Dembélé ha sido un futbolista que más brilló por sus lesiones que por sus actuaciones en el campo de juego. En la presente temporada apenas tiene nueve partidos jugados, un gol y dos asistencias.

El balance general en los casi seis años que lleva en el FC Barcelona es haber participado solo en 127 encuentros, 78 de ellos como titular, marcó 31 goles y dio 22 asistencias. Sus números son muy bajos, y es uno de los futbolistas más criticados por los hinchas. Además, fue el segundo fichaje más caro que hicieron los culés: pagaron 105 millones de euros por su pase . Otra mala inversión.

Dembélé interesaría a equipos de Inglaterra y Francia. Y en España no saben si renovará con el 'Barza'. Foto: EFE

Respecto a su futuro, el ‘Barza’ le mandó una oferta de renovación, pero el futbolista no ha respondido, ya que no cumpliría con sus expectativas. Diario Marca señala que si el francés no renueva, la directiva blaugrana lo ‘congelaría’.

“El club tomará la medida más dura y es que no vuelva a jugar más con el equipo”, publicaron.