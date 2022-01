Las veces que Ricardo Gareca evitó entrar en polémica ante las fiestas organizadas por los jugadores

El inicio del 2022 no se dio de la mejor manera para la selección peruana. A poco de disputarse los duelos amistosos ante Panamá y Jamaica, Ricardo Gareca fue abordado por la prensa luego de que Paolo Guerrero realizara una fiesta sin respetar las restricciones sanitarias.

En dicho evento, no solo se apreció al delantero, sino también a otros tres miembros de la Blanquirroja. Al respecto, el entrenador argentino prefirió no entrar en la polémica y emitió una declaración que generó división entre los aficionados .

Aquí repasamos algunos sucesos controversiales que tuvieron como protagonistas a los futbolistas de la Bicolor y cuáles fueron las reacciones del ‘Tigre’.

Los vaqueros que se saltaron las normas

La celebración del cumpleaños 38 de Paolo Guerrero se mantiene como uno de los principales temas de debate mientras el país afronta una tercera ola de contagios por COVID-19. Si bien muchos cuestionaron la actitud del goleador, el estratega prefirió no tomar una posición.

“Ya hay que dejar a la gente hacer su vida, se da una información que creo que está bien, tienen que informar a la gente, no tiene que cundir el pánico tampoco. Es importante que nosotros empecemos a hacer una vida normal y cada uno es dueño de cuidar su vida, dejen que la gente resuelva su vida”, manifestó apenas pisó territorio nacional.

Tantas veces Cueva

Ya es conocido el aprecio que tiene Gareca hacia Christian Cueva. El volante del Al-Fateh despierta muchas emociones entre los aficionados: a veces lo liquidan en redes sociales y en otras oportunidades se gana el corazón de la hinchada con sus actuaciones.

Uno de sus últimos escándalos extradeportivos fue el protagonizado durante el cumpleaños de Carlos Zambrano, en el 2019 (época prepandemia). En aquella ocasión fue captado junto a Luis Advíncula bailando y al finalizar la fiesta fue captado en presunto estado de ebriedad y tambaleándose.

“Es un jugador que ha dado grandes satisfacciones, de los que cuando les toca estar en el campo entregan todo. Pero eso no significa que la selección sea solo lo que sucede en el campo de juego, sino también fuera. Si usted me pregunta ‘¿le gustó?’, por supuesto que no. Con la selección siempre hay que tener cuidado, en todo, porque repercute no solamente a nivel personal”, fueron las impresiones del DT en su memento.

El ‘Bunker’ de Jefferson Farfán

La celebración de los 37 años de Jefferson Farfán previo a la final de la Liga 1 Bettson ocupó las principales portadas de los medios. A poco de jugarse una nueva jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, se cuestionó que no respetara los protocolos en pleno estado de emergencia.

Esa vez, el ‘Tigre’ ensayó una respuesta comparando lo que sucedía en otros escenarios que también registran aglomeraciones. “Debemos seguir acatando algunas cosas y en otras no. Para una campaña política, no se acata. Para una marcha, tampoco (medidas sanitarias). No justifico ni critico nada”, sostuvo.

El primer infractor de la selección

Si bien este incidente no fue protagonizado por un futbolista, sí involucró a un miembro del comando técnico. Nolberto Solano fue captado en los primeros meses de la pandemia sin acatar la cuarentena y esto le causó muchas críticas.

Nolberto Solano y Ricardo Gareca estuvieron presentes en Rusia 2018. Foto: FPF