Lapadula en defensa de Carrillo y Cueva por jugar en Arabia: “Tendrán su propia razón”

Los jugadores de la selección peruana que militan en el exterior se volverán a reunir en unos días para el duelo ante Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022 y Gianluca Lapadula será uno de ellos. El ‘Bambino’ fue entrevistado en los últimos días, charla en la que le preguntaron por el presente de sus compañeros André Carrillo y Christian Cueva.

El atacante del Benevento fue consultado por los cuestionamientos, de un sector de la hinchada, que recaen sobre la ‘Culebra’ y ‘Cuevita’ por militar en la Liga de Arabia Saudita.

Lapadula salió en defensa de sus compañeros: “Yo digo que André Carrillo y Christian Cueva son jugadores muy importantes. Y si ellos han elegido la Liga de Arabia Saudita Saudita, tendrán su propia razón” , dijo para Gol Perú.

Por otro lado, en otro momento de la conversación, al artillero de la Serie B de Italia también le preguntaron si le gustaría jugar en el fútbol peruano.

“Yo no cierro nada en mi vida, todo puede pasar. Yo tengo un compromiso con el Perú, que se volvió en algo muy importante para mí. Lo que puede pasar no sé”, declaró a Gol Perú.

El seleccionado nacional fue consultado sobre si estaba arrepentido de haberse negado a jugar por la Blanquirroja en un primer momento, cuando era figura en la Serie B con el Pescara.

“Lo único que me arrepiento es de no haber conocido antes el Perú. Habría cambiado mi vida mucho más antes. Me habría encantado venir a Perú a los 15 años y también una segunda vez cuando tenía 17 años, luego a los 20. Eso lo cambiaría”, sostuvo.