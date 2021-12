Alexander Lecaros reveló su deseo para el 2022 que alegra a los hinchas de Mannucci

En reciente entrevista con Líbero, el futbolista peruano Alexander Lecaros dio a conocer su propósito para el 2022: lograr el título nacional con su nuevo club, Carlos A. Mannucci de Trujillo.

El jugador de 22 años de edad se siente cómodo en la Ciudad de la Eterna Primavera, pues ha encontrado a varios excompañeros de equipo.

“Después de mucho tiempo me sentí muy feliz y muy tranquilo. Ya había llegado días antes de que comiencen los entrenamientos para instalarme y tener tranquilidad. Conozco alguno de mis compañeros porque estuve en Garcilaso con ellos. Todos son muy profesionales, así como el profesor Enrique Meza, conoce mucho de fútbol y nos está mostrando el sistema que quiere para el equipo”, señaló en un primer momento el extremo.

Luego precisó su lista de deseos para la próxima temporada, por lo que se encuentra en pleno trabajo de pretemporada, a fin de reencontrarse con su fútbol.

“La idea que tenemos como primer objetivo es salir campeón y en lo personal mi objetivo es ser convocado a la selección y volver al extranjero. Tuve el sueño de estar afuera, pero me quedé con rabia de no quedarme. Vengo de Brasil con la mentalidad de ser llamado a la selección, pero sé que no viene gratis, voy a trabajar duro”, mencionó el jugador.

Lecaros fue presentado como jugador del cuadro Tricolor. Foto: Mannucci

Lecaros emigró a Brasil y fue parte de Botafogo y Avaí. Sin embargo, no pudo consolidarse, debido a diferentes motivos; uno de ellos, la pandemia del coronavirus.