Pep Guardiola pide medidas más estrictas para los aficionados de la Premier League

Pocos motivos para festejar. La celebración del clásico ‘Boxing Day’ ha despertado la polémica en la Premier League. Ante los recientes brotes de contagiados por COVID-19 en los clubes, varios entrenadores se mostraron en contra de jugar estos partidos y fueron muy críticos sobre el cumplimiento de las normas para que se continúe con la actividad deportiva.

“Deberíamos empezar de nuevo, los aficionados en los partidos deberían estar vacunados, recibir un refuerzo si es lo que se decide; pero como parte de eso, desinfectante de manos, distancia social y mascarillas también. Así, los restaurantes podrían seguir abiertos, el fútbol podría seguir”, señaló Pep Guardiola en conferencia de prensa.

Conte y Klopp también criticaron la realización del 'Boxing Day' bajo las presentes circunstancias. Foto: Composición LR

A su vez, el estratega del Manchester City mostró su preocupación ante la posibilidad de volver a jugar los partidos a puertas cerradas. Esta medida ya fue implementada en países como Alemania.

PUEDES VER: Los jugadores que se despidieron del fútbol en este 2021

“Sinceramente, no me encantaría. No te imaginas lo diferente que es jugar con la gente. Pero los casos aumentan en todo el mundo, no solo en el Reino Unido, sino también en las burbujas del fútbol . Estas personas van a los estadios y pueden contaminar a otros porque en los estadios la gente no usa mascarillas”, añadió.

Cabe resaltar que el conjunto ciudadano se encargará de abrir esta importante jornada ante el Leicester City en el Etihad Stadium. Los dirigidos por el español son de los pocos equipos que no presentaron casos positivos y buscarán seguir en los más alto del campeonato inglés.