Manchester City vs. Leicester: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Premier League?

Manchester City vs. Leicester se verán las caras este domingo 26 de diciembre a partir de la 10.00 a. m. (hora peruana). El duelo tendrá lugar en la casa del local, el Etihad Stadium, por la décimo novena fecha de la Premier League 2021-22. Mira la transmisión en vivo a través de La República Deportes.

Manchester City vs. Leicester: ficha del partido

Premier League Manchester City vs. Leicester ¿Cuándo juegan? Domingo 26 de diciembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Etihad Stadium ¿Dónde lo transmiten? ESPN

¿A qué hora juega Manchester City vs. Leicester?

El encuentro Manchester City vs. Leicester tendrá lugar desde la 10.00 a. m. en el territorio peruano. Revisa la hora de inicio de este encuentro según tu ubicación:

Perú: 10.00 a. m.

Chile: 12.00 p. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester City vs. Leicester?

Puedes ver el partido Manchester City vs. Leicester a través de la señal de Star Plus. Para acceder debes registrarte con tus datos personales en la web oficial del streaming: www.starplus.com . Recuerda que la plataforma ofrece tres paquetes de suscripciones para poder disfrutar de los encuentros futbolísticos.

¿Dónde ver Manchester City vs. Leicester EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para poder ver la transmisión del cotejo Manchester City vs. Leicester online, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura completa del minuto a minuto, las mejores jugadas y los goles vía La República Deportes .

Manchester City vs. Leicester: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Jesus y Sterling

Leicester City: Schmeichel; Albrighton, Ndidi, Vestergaard, Bertand, Thomas; Lookman, Tielemans, Soumaré, Maddison y Daka.

¿Dónde se jugará el partido Manchester City vs. Leicester?

El partido entre el Manchester City vs. Leicester se jugará en el Etihad Stadium. Conocido desde 2011 como tal por razones de patrocinio, el estadio puede albergar hasta 55.097 espectadores.