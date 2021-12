El duelo entre Liverpool vs. Leeds en el Boxing day se suspende por casos de COVID-19

El Boxing day de la Premier League se acerca; no obstante, la organización ha informado que dos partidos de los 10 programados han sido suspendidos a casusa de la COVID-19. La tradicional fecha del torneo inglés que inicia este domingo 26 de diciembre no contará con la presencia del Liverpool, de Jürgen Klopp, y el Leeds United, de Marcelo Bielsa, además del encuentro entre Wolverhampton vs. Watford.

El cotejo de los reds ante the whites iba a ser por la jornada 19 del torneo inglés, pero la institución accedió a la solicitud del equipo del ‘Loco’ para aplazar el compromiso para evitar que el virus se propague.

“La junta concluyó que Leeds United no podrá cumplir con su partido este fin de semana debido a la cantidad de jugadores con COVID-19, lesiones y enfermedades” , se puede leer en el comunicado presentado en el portal web del torneo.

PUEDES VER: Manchester United de Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos en Carrington

“El campo de entrenamiento del club también se cerró después de consultar con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido y la Premier League”, agregaron en el escrito.

Asimismo, los directivos se disculparon con las y los hinchas que tenían pensado asistir a los dos encuentros señalados, aseguraron que seguirán evaluando solicitudes para suspender encuentros y que proseguirán con el calendario de partidos.

“Si bien reconocen que varios clubes están experimentando brotes de COVID-19, es la intención colectiva de los clubes y de la liga continuar con el calendario actual de partidos siempre que sea posible” , apuntan en su nota.

Premier League - tabla de posiciones