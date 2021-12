Liverpool vs. Leicester City VER EN VIVO por los cuartos de final de la copa inglesa

Liverpool vs. Leicester City se juega hoy 22 de diciembre por los cuartos de final de la Carabao Cup. El encuentro será en el estadio de Anfield y está pactado para la 2.45 p. m. (hora peruana) y 7.45 p. m. (hora inglesa). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Liverpool vs. Leicester City: previa del partido

En medio de los casos positivos de la COVID-19 en varios equipos ingleses, los torneos no se detienen. Esta tarde, los reds van en busca de sacar su boleto para las semifinales de la copa de la liga ante los foxes.

Los dirigidos por Jürgen Klopp eliminaron en octavos de final al Preston por 2-0, mientras que el Leicester City ganó por penales en esta instancia al Brighton (4-2), luego de empatar en el tiempo reglamentario por 2-2.

Según la prensa inglesa, Liverpool saldrá con varios jóvenes para dar descanso a sus habituales titulares.

Liverpool vs. Leicester City: historial reciente

13.01.21 | Leicester City vs. Liverpool (3-1)

22.11.20 | Liverpool vs. Leicester City (3-0)

26.11.19 | Leicester City vs. Liverpool (0-4)

Liverpool vs. Leicester City: rol arbitral

Andy Madley - Árbitro principal

Adrian Holmes - Árbitro asistente 1

Edward Smart - Árbitro asistente 2

Martin Atkinson - Cuarto árbitro

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Leicester City EN VIVO?

En horario peruano, el choque Liverpool vs. Leicester City se disputará desde las 2.45 p. m. Consulta la guía si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs. Leicester City EN VIVO?

El partido Liverpool vs. Leicester City en territorio peruano se podrá sintonizar por la señal de Star Plus. Consulta la guía de canales en otros países.

Perú: Star Plus

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: ESPN+

España: DAZN

Italia: DAZN

Reino Unido: BBC Radio 5 Live

México: Blue To Go Video Everywhere

¿Dónde ver Liverpool vs. Leicester City ONLINE GRATIS vía Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Liverpool vs. Leicester City por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Leicester City?

Para acceder a Star Plus con el fin de ver el Liverpool vs. Leicester City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Liverpool vs. Leicester City?

El escenario escogido para el Liverpool vs. Leicester City es el estadio de Anfield, casa deportiva localizada en Liverpool, Inglaterra, que cuenta con una capacidad para más de 53.000 espectadores.

