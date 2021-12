Gustavo Roverano sobre Beto da Silva: “Si yo fuera él, ya me habría retirado”

Beto da Silva sigue dando que hablar en los últimos días. Según recientes informaciones, el delantero volvería a Alianza Lima para la próxima temporada. Ante esto, el ex futbolista Gustavo Roverano analizó el futuro del futbolista nacional y señaló que si fuera él, habría optado por retirarse del fútbol profesional.

“Creo que si yo hubiera tenido lesiones seguidas o que me persigan, no hubiera aguantado seguir jugando. Si yo no estoy al 100% yo no podría jugar, por el motivo que sea”, señaló el ahora entrenador en el programa A Presión Radio.

“ Si yo fuera Beto, ya me hubiera retirado hace rato, no digo que él se tiene que retirar. Como yo veo el fútbol y si a mí me pasara eso, yo no podría”, agregó Roverano.

Recordemos que Da Silva tiene contrato vigente con el club íntimo por todo el 2022. Sin embargo, el equipo de La Victoria quiere cederlo a préstamo a un equipo nacional o extranjero.

Altas y bajas de Alianza Lima para el 2022

Alianza Lima anunció la contratación de Christian Ramos y Pablo Lavandeira para la siguiente temporada. Además, tendría todo acordado con Piero Vivanco, Franco Zanelatto y el ecuatoriano Darlin Leiton.

Asimismo, los íntimos confirmaron la renovación de sus principales elementos como Josepmir Ballón, Carlos Montoya, Axel Moyano, Ángelo Campos y Wilmer Aguirre. Otro futbolista que continuaría en tienda blanquiazul es el argentino Hernán Barcos.

Por otro lado, Dylan Caro, Jonathan Lacerda, Steven Rivadeneyra, José Miguel Manzaneda, Erick Canales y Sebastián Gonzales Zela no seguirán en Matute para el 2022.