Los halagos de Zlatan Ibrahimovic a Kylian Mbappé y Erling Haaland

Zlatan Ibrahimovic se ha convertido en uno de los mejores delanteros del mundo en las últimas décadas, producto de sus actuaciones y goles. El sueco de 40 años se mantiene vigente en la elite del fútbol a punta de goles y grandes actuaciones. Pese a que señaló o ver de cerca el retiro, ‘Ibra’ opinó sobre las nuevas apariciones en el balompié.

Al ser consultado por la cadena estadounidense CBS, el delantero del AC Milan destacó a dos delanteros por encima del resto de apariciones: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Sin embargo, Ibrahimovic mostró una inclinación por el internacional francés.

“¿Quién me gusta entre los jóvenes? Me gustan los jugadores elegantes, los jugadores que son lo más completos posible. Creo que Mbappé me recuerda un poco a Ronaldo el Fenómeno , su juego es muy elegante”, señaló el atacante sueco.