Fichajes Liga 1 EN VIVO: nuevos ingresos, renovaciones y salidas para la temporada 2022

En las últimas horas, el volante de la selección peruana confirmó que ya no es más futbolista de Cienciano y le gustaría defender los colores de Alianza Lima. “Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo (sobre una caída del pase a Matute). Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima”, confesó Raziel García para el medio Alianza History.