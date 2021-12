Raziel García: “No han hablado conmigo sobre la posible caída del pase a Alianza”

En las últimas horas surgió una información que preocupó a los hinchas de Alianza Lima y que se volvió tendencia en redes sociales. Según algunos periodistas deportivos, las negociaciones entre el cuadro blanquiazul y Raziel García se habrían caído y el futuro del jugador estaría lejos de La Victoria.

Sin embargo, el volante de la selección peruana señaló que no sabe nada al respecto y reafirmó su deseo de jugar por el conjunto íntimo en la próxima temporada. “Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo sobre una posible caída del pase a Alianza. Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima” , declaró en Alianza History.

Hasta el momento, no se saben detalles certeros acerca de este tema. Lo cierto es que el centrocampista ya no pertenece al Cienciano del Cusco y tiene ofertas de clubes del exterior. Los próximos días serán cruciales para definir cuál será el próximo equipo del futbolista de 27 años.

Altas y bajas de Alianza Lima para el 2022

Alianza Lima aún no anunció ninguna contratación para la próxima temporada. No obstante, el cuadro blanquiazul tendría todo arreglado con Christian Ramos, Pablo Lavandeira y Darlin Leiton para que se conviertan en los refuerzos del 2022. Además, el club confirmó la renovación de Wilmer Aguirre y Ángelo Campos.

Por otro lado, Dylan Caro, Jonathan Lacerda, Sebastián Gonzales, Steven Rivadeneyra y José Miguel Manzaneda no continuarán en el club de La Victoria el próximo año.