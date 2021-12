Fichaje Liga 1 2022: sigue EN VIVO las novedades, altas, bajas y rumores del mercado de pases

Carlos Ascues brindó sus primeras declaraciones como jugador de César Vallejo al protal Ovación. El volante 'poeta' se mostró contento por la confianza que depositó sobre el 'Chemo' Del Solar y su comando técnico. "Pido que confíen en mí, ya no soy el mismo chico de antes, he madurado, he cambiado y espero dar mi cien por ciento", sostuvo.