Banfield vs. Arsenal EN VIVO: cómo y dónde ver partido por la Liga Profesional Argentina

Banfield vs. Arsenal se miden EN VIVO en partido por la fecha 25 de la Liga Profesional Argentina 2021 ONLINE EN DIRECTO este lunes 13 de diciembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star+ a partir de las 6.00 p. m. de Perú desde el Estadio Florencio Sola (Buenos Aires). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Banfield vs. Arsenal EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Banfield tuvo un torneo para el olvido, y aunque en este momento tiene una racha de tres partidos sin perder, solo registra cinco triunfos en 24 partidos. Ha sido el equipo con la mayor cantidad de empates y precisamente viene de conseguir uno en la fecha anterior por marcador de 0-0 ante Newell’s.

Arsenal, por su parte, registra la menor cantidad de triunfos en 24 fechas y solo una victoria le permitiría salir del sótano de la tabla. Sin embargo, lograr ello es algo complicado. ya que tiene tres partidos sin poder ganar y solo dos victorias en los últimos 10 enfrentamientos.

Banfield vs. Arsenal EN VIVO: ficha del partido

Partido Banfield vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Hoy lunes 13 de diciembre del 2021 ¿Dónde? Estadio Florencio Sola (Buenos Aires) ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú) y 8.00 p. m. (Argentina) ¿En qué canal? Star+

¿A qué hora juegan Banfield vs. Arsenal EN VIVO?

Perú: 6.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

Venezuela: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (al día siguiente).

¿En qué canales ver Banfield vs. Arsenal EN VIVO?

Argentina: Fox Sports Premium Argentina, Star+, Canal 7 TV Publica, ESPN Argentina

Bolivia: Star+

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN 2 Brasil

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Internacional: Fanatiz International, AFA Play

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Paramount+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Banfield vs. Arsenal?

Para acceder a Star Plus y ver el Banfield vs. Arsenal debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.