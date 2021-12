ESPN EN VIVO FC Barcelona vs. Osasuna: ¿a qué hora y cómo ver partido de LaLiga?

EN VIVO FC Barcelona vs. Osasuna se enfrentan este domingo 12 de diciembre por la fecha 17 de LaLiga a partir de las 10.15 a. m. (hora peruana) en el Estadio El Sadar. El duelo entre ambos equipos españoles será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN. Para que no te pierdas este y ningún otro duelo de la liga española, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

FC Barcelona vs. Osasuna: previa

Este duelo enfrentará a dos escuadras que no vienen atravesando un buen momento. El FC Barcelona viene de ser eliminado en la Champions League, al caer por 3-0 ante Bayer Múnich. Los catalanes quedaron terceros en su grupo y disputarán la Europa League. Además, se encuentran ubicados en la octava casilla con 23 puntos, alejados de un torneo internacional.

Por otra parte, Osasuna quiere hacer respetar la casa y quedarse con los tres puntos para poder pasar a los dirigidos de Xavi Hernández en la tabla de LaLiga. Los rojillos no conocen de victorias hace siete partidos por lo que un triunfo significaría romper la mala racha.

FC Barcelona vs. Osasuna posibles alineaciones

Barcelona: Marc Andre Ter Stegen, Óscar Mingueza, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Jordi Alba, Sergio Busquets, Nico, Frenkie de Jong, Gavi, Ousmane Dembelé y Luuk de Jong.

Osasuna: Sergio Herrera, Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez, Lucas Torró, Moncayola, Brasanac, Budimir y el Chimmy Ávila.

FC Barcelona vs. Osasuna: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs Osasuna ¿Cuándo juegan? Domingo 12 de diciembre ¿A qué hora? 10.15 a. m. ¿Dónde? Estadio El Sadar ¿En qué canal? ESPN

FC Barcelona vs. Osasuna: historial

¿A qué hora ver FC Barcelona vs. Osasuna EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre FC Barcelona vs. Osasuna EN VIVO empezará a partir de las 10.15 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 10.15 a.m.

México: 9.15 a.m.

Ecuador: 10.15 a.m.

Colombia: 10.15 a.m.

Bolivia: 11.15 a.m.

Venezuela: 11.15 a.m.

Chile: 12.15 p. m.

Paraguay: 12.15 p. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

España: 4.15 p. m.

¿Dónde sintonizar FC Barcelona vs. Osasuna por ESPN?

Estos son los canales que deberás sintonizar para no perderte del FC Barcelona vs. Osasuna por la señal de ESPN:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Osasuna vía ESPN ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Bayern Múnich vs. FC Barcelona por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los duelos televisados por la cadena ESPN.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Osasuna EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido FC Barcelona vs. Osasuna, por internet, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.