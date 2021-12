Juan Manuel Vargas: “Yo no he dicho que me he retirado del fútbol”

Quiere su revancha. Juan Manuel Vargas tiene hambre de cobrar una deuda pendiente consigo mismo y con la hinchada de Universitario de Deportes. El ‘Loco’ confesó, en una reciente entrevista, que él no dijo que había colgado los chimpunes, pues tiene pensado volver a vestirse de corto.

“Yo no pierdo la fe, pero ya no es cuestión mía, es decisión de la gente que ahora está manejando el club. Sí, me encantaría retirarme de la mejor manera y no como lo hice... Yo no he dicho que me he retirado del fútbol. He tenido la oportunidad de irme a equipos de otros lados. Un saldo pendiente es poder irme de la mejor manera e irme por la puerta grande”, dijo el exjugador de la Fiorentina al Trome.

“Yo vine acá y quería dar todo y divertirme” , anotó el exdefensa crema en alusión a los cuestionamientos por su sobrepeso.

Vargas volvió a Universitario de Deportes en 2017 y se mantuvo hasta el 2018.

Juan Manuel Vargas: trayectoria

Fuera del Perú, el ‘Loco’ Vargas defendió las camiseta de Colón de Santa Fe (Argentina), Catania (Italia), Fiorentina (Italia), Genoa (Italia) y Real Betis (España).