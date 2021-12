Bayern Múnich vs. FC Barcelona EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la Champions League?

Bayern Múnich vs. FC Barcelona EN VIVO. Clubes se miden a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por la última fecha del Grupo E en la Champions League 2021-22. El encuentro se llevará a cabo en el Allianz Arena y será transmitido por TV vía ESPN (en Star Plus por streaming). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y videos de los goles, ingresa a la web de La República Deportes.

Bayern Múnich vs. FC Barcelona: ficha del partido

Partido Bayern Múnich vs. FC Barcelona ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 8 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Allianz Arena ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs. FC Barcelona?

En Perú, el cotejo Bayern Múnich vs. FC Barcelona se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Si quieres verlo desde otro país de la región, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Un necesitado FC Barcelona saldrá a jugarse el todo o nada en casa del Bayern Múnich, que lidera cómodamente su grupo en esta edición de la Champions League y solo apuesta por finalizar esta ronda con puntaje perfecto.

El equipo blaugrana desperdició la chance de asegurar su pase a octavos en la jornada previa al igualar sin goles contra Benfica en el Camp Nou. Con siete puntos en la tabla, el cuadro catalán necesita las tres unidades para sellar su clasificación, aunque una derrota o empate del equipo portugués también le servirá.

Los alemanes, por su parte, solo saben de victorias en lo que va del certamen. En su último cotejo, se llevaron un triunfo sin complicaciones de su vista al Dinamo Kiev gracias a los tantos de Robert Lewandowski, uno de los artilleros de la competencia, y Kingley Coman.

Bayern Múnich y FC Barcelona jugarán la revancha del 3-0 que los bávaros le propinaron a domicilio a los españoles en septiembre. El Barça intentará cortar una mala racha de tres derrotas consecutivas ante el campeón germano, la cual incluye el histórico 8-2 en los cuartos de la temporada 2019-2020.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. FC Barcelona?

En los países de Sudamérica, el encuentro Bayern Múnich vs. FC Barcelona será televisado por la señal de ESPN en la TV por cable y/o satélite.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: TNT Brasil, HBO Max, TNT Go

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay; ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN App, SiriusXM FC, Univision NOW, Paramount+, TUDN USA, Univision, TUDN.com

España: Movistar Liga de Campeones, M. Liga de Campeones 3, LaLiga TV.

¿Cómo seguir Bayern Múnich vs. FC Barcelona ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Bayern Múnich vs. FC Barcelona por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno, también puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones de Bayern Múnich vs. FC Barcelona

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Sule, Zianzou, Richards; Marc Roca, Tolisso; Sané, Müller, Musiala; Lewandowksi.

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Nico González; Dembélé, Memphis y Gavi.

¿Dónde se juega Bayern Múnich vs. FC Barcelona?

El estadio que acogerá el enfrentamiento Bayern Múnich vs. FC Barcelona es el Allianz Arena, recinto deportivo del club bávaro, que no podrá acoger público en esta oportunidad debido al aumento de casos de coronavirus en Múnich.

Historial reciente de Bayern Múnich vs. FC Barcelona