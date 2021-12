Lapapadula sobre su llegada a la selección peruana: “Esperé mi mejor momento para venir”

Gianluca Lapadula habló de todo. Desde que se puso la camiseta de la selección peruana por primera vez, el ‘Bambino’ no solo supo ganarse el cariño de todos los hinchas de la Blanquirroja, sino también de los propios jugadores y comando técnico. A punta de garra y pundonor, el delantero del Bambino se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos de nuestro país.

En entrevista con Al Ánglulo, Gianluca Lapadula se refirió al preciso momento en que decidió venir a la selección peruana y aseguró que se encuentra en la mejor condición física de su carrera. “Este es mi mejor momento, tanto en mental, físico y futbolístico. Además, estoy jugando bien”, empezó declarando el ‘Bambino’, quien confesó: “ Esperé mi mejor momento para llegar a Perú ”.

Pasando a otros temas, el delantero del Benevento Calcio se refirió a cómo lo recibieron en la selección peruana y señaló que lo único que pasaba por su mente era aprender todo sobre nuestro país. “De verdad no tenía expectativas, solo pensaba aprender en poco tiempo para entender muchas cosas. El grupo me recibió muy bien, también Gareca y toda la gente que trabaja en la selección. Todo salió simple y natural. También me dieron la posibilidad de conocerme y eso fue sencillo”, siguió hablando el ‘Bambino’.

En esa misma línea, Lapadula también tuvo un tiempo para hablar sobre su compañero Christian Cueva. “El cholito gusta a todos. Tiene muchísima calidad. He tenido muchos delanteros a mi lado donde he tenido buenas sintonías, pero la verdad que con el ‘Cholo y Carrillo me llevo muy bien, fuera y dentro del campo”, finalizó.