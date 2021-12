AC Milan vs. Liverpool: cómo y dónde ver EN VIVO el duelo de Champions League

AC Milan vs. Liverpool en Perú: Star+, ESPN 4 Sur

AC Milan vs. Liverpool en Argentina: ESPN3 Argentina, Star+

AC Milan vs. Liverpool en Bolivia: Star+, ESPN 4 Sur

AC Milan vs. Liverpool en Brasil: HBO Max

AC Milan vs. Liverpool en Chile: ESPN 4 Sur, Star+

AC Milan vs. Liverpool en Colombia: Star+, ESPN 4 Sur

AC Milan vs. Liverpool en Costa Rica: Star+

AC Milan vs. Liverpool en Ecuador: Star+, ESPN 4 Sur

AC Milan vs. Liverpool en Paraguay: ESPN 4 Sur, Star+

AC Milan vs. Liverpool en México: HBO Max, TNT Go, TNT Mexico

AC Milan vs. Liverpool en Italia: Canale 5, Sky Sport 252, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV, Mediaset Infinity