Higuaín: “El fútbol vive del resultado, no del recorrido. A mí se me ha marcado por eso”

Gonzalo Higuaín vive sus últimos días en el fútbol en Estados Unidos jugando por el Inter de Miami, equipo que no logró clasificar a los play offs de la MLS tras quedar en el puesto 11 de la Conferencia Este. Recientemente, el exdelantero de la selección argentina criticó al deporte rey en declaraciones para The Sun.

“Se aproxima mi retirada. Tengo la cabeza en otros proyectos. El fútbol es como una selva, cada uno tiene que cuidarse su ***** ”, dijo el delantero.

“Estoy tranquilo conmigo mismo. Lo doy todo para que mi familia esté feliz. Disfruto mucho ahora, antes eso no lo podía hacer. Si hacemos la temporada de aquí en otro país se nos criticaría muy fuerte ”, añadió.

La crítica de Higuaín al fútbol

El futbolista aseguró que no disfruta el fútbol moderno. “Me gusta menos verlo. La tecnología, los espacios reducidos, el jugar a uno o a dos toques... Se ha quitado la gambeta, el uno contra uno. Se pierde el talento ”, enfatizó el ‘Pipita’.

“Lamentablemente el fútbol vive del resultado, no del recorrido. A mí se me ha marcado por eso. Soy el segundo jugador en activo con más goles en Mundiales en Argentina después de Messi ”, agregó.