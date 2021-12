La polémica frase de Laporta sobre Messi: “Nunca le pedí que jugara gratis, eso debía salir de él”

Un nuevo episodio. Luego de que Lionel Messi dejara Barcelona, Joan Laporta emitió unas declaraciones que no fueron del agrado del futbolista. Si bien ambos estuvieron presentes en la gala del Balón de Oro, se pudo conocer que no llegaron a saludarse y su relación no sería la mejor en estos momentos. El presidente del cuadro culé volvió a referirse sobre la salida del rosarino.

“No sé si habría sido posible que Messi se quedara sin cobrar, nunca le pedí que jugara gratis. Eso debía salir en todo caso de él, no de mí ”, manifestó el mandamás en conversación con el programa Els Matins de TV3.

Lionel Messi ganó por séptima vez el Balón de Oro al mejor jugador del mundo. Foto: Twitter PSG

A su vez, volvió a referirse sobre los factores externos que no permitieron al argentino permanecer con los blaugranas. “Hicimos todo lo posible para que se quedara y ya teníamos un acuerdo, pero no se pudo dar porque la Liga no lo aceptó y cambió toda la dinámica del contrato”, añadió

Hace unas meses el mandamás había mencionado que “por un momento tuve la esperanza de que Messi jugara gratis”. Estas declaraciones no cayeron bien en el entorno del atacante del PSG y ocasionaron una respuesta inmediata.

“La intención mía y de mi familia era quedarme, pero nadie me pidió que jugara gratis y al mismo tiempo me parecen fuera de lugar las palabras del presidente. Me dolieron porque no tiene necesidad de decir eso, se sacó la pelota de encima, no asumir las consecuencias, no hacerse cargo de las cosas genera un tipo de duda en la gente que no me merezco”, sostuvo el mejor jugador de la temporada.