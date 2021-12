Carlos Ascues tras fichar con la Vallejo: “No soy el mismo chico de antes, he madurado”

Carlos Ascues sorprendió el mercado de fichajes peruano tras firmar contrato con la Universidad Cesar Vallejo para la temporada 2022. Luego del anunció oficial, el popular ‘patrón’ señaló que se siente muy contento por la oportunidad y agradeció que un club como el trujillano se fije en él.

“ Muy feliz que una institución como César Vallejo se fije en mí . Desde el 2019 se había acercado, pero por otros motivos no se pudo dar. Estoy agradecido con el profe ‘Chemo’ y con el presidente”, declaró Ascues para GolPerú.

Asimismo, el exjugador del Alianza Atlético de Sullana indicó que ha recibido muy buenas vibras de la hinchada y dejo en claro que no cometerá los errores de antes. “Estoy agradecido por los buenos mensajes recibidos de la hinchada y pido que confíen en mí, ya no soy el mismo chico de antes, ahora he madurado, he cambiado y espero dar mi cien por ciento”, comentó.

Finalmente, el volante de 29 años espera que el 2022 sea un buen año para él y que se siente listo para ponerse a punto con el comando técnico del cuadro poeta. “Quiero ponerme al cien por ciento. He venido haciendo trabajos personales, pero no es lo mismo que estar al mando del ‘profe’ Mendaña, con quien coincidí en Melgar. Estoy ansioso de trabajar con ellos para llegar de la mejor manera al campeonato y a la Copa Libertadores”.