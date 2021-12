Star Plus EN VIVO: mira aquí Liverpool vs. Everton por la fecha 14 de la Premier League

Liverpool vs. Everton se miden hoy miércoles 1 de diciembre por la decimocuarta jornada de la Premier League. El encuentro será en el estadio Goodison Park y está pactado para la 3.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 p. m. (hora inglesa). Asimismo, será transmitido EN VIVO Y DIRECTO por medio de la señal de Star Plus, pero también podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Liverpool vs. Everton: previa del partido

El derbi de Merseyside es uno de los duelos más atrapantes de la liga inglesa. Los reds buscarán los tres puntos para seguir en la lucha por el primer lugar de la tabla de posiciones, ya que solo está a dos unidades de alcanzar al líder Chelsea (30). En su último enfrentamiento golearon al Southampton por 4-0.

Por su parte, los toffees no ganan desde hace siete partidos y están estancados. Su última victoria fue el 25 de setiembre ante el Norwich por 2-0. Rafael Benítez, estratega de los azules, intentará recuperarse ante el conjunto de Jürgen Klopp.

Liverpool vs. Everton: historial de partidos recientes

Liverpool vs. Everton: rol arbitral

Paul Tierney - Árbitro principal

Constantine Hatzidakis - Árbitro asistente 1

Adam Nunn - Árbitro asistente 2

Jonathan Moss - Cuarto árbitro

Michael Oliver - VAR

Sian Massey-Ellis - Asistente VAR.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Everton?

En horario peruano, el choque Liverpool vs. Everton se disputará desde las 3.15 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

México: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

Italia: 9.15 p. m.

Inglaterra: 9.15 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs. Everton ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Liverpool vs. Everton por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Everton?

Para acceder a Star Plus con el fin de ver el Liverpool vs. Everton, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Liverpool vs. Everton?

El escenario escogido para el Liverpool vs. Everton es el estadio Goodison Park, casa deportiva localizada en Liverpool, Inglaterra, que cuenta con una capacidad para más de 39.000 espectadores.

Liverpool vs. Everton: alineaciones probables

Liverpool FC: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah, Diogo Jota y Sadio Mané.

Everton: Jordan Pickford, Seamus Coleman, Michael Keane, Ben Godfrey, Lucas Digne, Andros Townsend, Allan, Abdoulaye Doucouré, Alex Iwobi, Demarai Gray y Richarlison.

Liverpool vs. Everton: los pagos de las casas de apuestas

Gana Liverpool Empate Gana Everton Betsson 1.41 5.15 7.90 Inkabet 1.40 5.00 7.75 Doradobet 1.43 4.75 7.50 Meridianbet 1.44 4.87 6.96 Te apuesto 1.38 5.00 7.00

Liverpool próximos partidos en la Premier League

Everton próximos partidos en la liga inglesa

Liverpool vs. Everton: tabla de posiciones