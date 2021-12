Gerard Piqué sobre la posibilidad de ser merengue: “Prefiero morir antes de ir al Real Madrid”

El FC Barcelona chocará el sábado contra Real Betis por la fecha 16 de LaLiga Santander, por eso los entrenamientos iniciarán este miércoles 1 de diciembre. Ya que no concentrará hasta mitad de semana, el zaguero Gerard Piqué aprovechó para conversar con un medio español y soltar algunas frases bastante peculiares sobre ‘Lío’ Messi, Real Madrid y una polémica en el anterior partido.

En el programa le preguntaron al catalán qué es lo que le tendrían que dar para que fiche por los merengues, pero él contestó que “nada, es imposible” que vaya a la Casa Blanca. Entonces, los periodistas insistieron “¿Ni la juventud eterna?”, el culé respondió entre risas: “Prefiero morir antes de ir al Real Madrid”.

Piqué sobre Messi

El español reconoció que la salida de Lionel Messi “fue un día muy duro”. “Hemos compartido vestuario desde los 13 años, es casi como un hermano, y fue muy duro a nivel deportivo y personal. Este año las cosas no han empezado del todo bien, en parte porque se nos ha ido el mejor de la historia”, confesó el culé.

Añadió también que “el séptimo Balón de Oro es definitivo para demostrar que es el mejor de la historia. Que disfrute en París, nuestros caminos se han separado, pero volverán a juntarse en algún momento”, indicó el campeón del Mundial 2010.

Sobre la polémica con Villarreal FC