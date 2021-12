¿Ramos o Achilier? Uno de los dos sería el nuevo fichaje de Alianza Lima para el 2022

Alianza Lima quiere reforzarse de gran forma para hacer una buena campaña en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2022. Una de las zonas que quiere potenciar Carlos Bustos para la próxima temporada es la defensa. Por ello, tendría en carpeta a dos futbolistas con gran experiencia y jerarquía: Christian Ramos y Gabriel Achilier.

Ambos zagueros tienen características similares, como un buen juego aéreo, fuerza y ubicación. Los dos destacan por su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego. Además, cuentan con una gran cantidad de partidos a nivel internacional con sus selecciones.

Según información publicada por RPP, la ‘Sombra’ tendría la prioridad debido a que no ocupa plaza de extranjero. La dirigencia victoriana ya le habría hecho un propuesta formal por dos años al defensor de la Blanquirroja.

De caerse la operación, el ecuatoriano, quien tiene contrato vigente con Alianza, sería el refuerzo para la Libertadores. Carlos Bustos habría seguido de cerca su rendimiento en Orense de Ecuador este año y no vería con malos ojos su incorporación.

Carlos Bustos se refirió a los posibles refuerzos de Alianza Lima para el 2022

Carlos Bustos habló en conferencia de prensa y se refirió al posible retorno de Gabriel Achilier a Alianza Lima. “ Vamos a ver lo de Achilier. Tiene contrato con la institución, pero hay situaciones que se deben analizar y si están las condiciones para que pueda venir. Son decisiones que venimos analizando y vamos a ver. Lo conozco por su paso en Monarcas Morelia en México y por cómo le va en Ecuador”, señaló.