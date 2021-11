PSG: felicidad a medias en la Ligue 1

Por Mariano López V.

Ante las constantes críticas y recientes rumores respecto a una posible salida del club, el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, decidió patear el tablero: todas sus estrellas serían titulares en su visita al Saint-Étienne de Miguel Trauco. Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María y Sergio Ramos, quien debutaba tras cuatro meses y 20 días de haber firmado con el club parisino, le dieron la razón a su técnico con uno de los mejores rendimientos en lo que va de la temporada. Aunque, eso sí, no todo sería felicidad.

En realidad, el encuentro no empezó como el líder de la Ligue 1 hubiera querido. Luego de que un gol de Neymar fuera correctamente anulado por el VAR (offside), los locales se adelantaron en el marcador a través de Denis Bouanga (23′). La respuesta del equipo de las megaestrellas no tardaría, ya que Marquinhos subiría para el último tiro libre del primer tiempo y conectaría, de cabeza, para igualar las acciones.

¿El pase? Nada más y nada menos que de Lio, quien volvería a asistir en dos ocasiones más para el 3-1 definitivo: primero a Di María (78′) y, a nada del final, nuevamente al brasileño Marquinhos (90′). Aunque dar tres asistencias suene como algo extraordinario hasta para un ‘extraterrestre’ como Lionel Messi, es la tercera ocasión en la que lo logra en un partido de liga (en marzo del 2016 vs. Getafe, febrero del 2020 vs. Betis y ayer vs. Saint-Étienne). Con la victoria, el PSG sumó 40 unidades en 15 fechas de la Ligue 1, sacándole una ventaja de 12 puntos al segundo ubicado, el Stade Rennes.

Ney lesionado

El show de Lionel Messi fue interrumpido al minuto 87 del partido, cuando Yvann Maçon, lateral derecho del conjunto local, barrió a Neymar de manera temeraria, causando una fuerte lesión en el tobillo izquierdo del 10. Las alarmas se encendieron al ver al talentoso brasileño gritando de dolor y, posteriormente, siendo retirado en camilla del campo de juego.

Aunque el PSG no se haya pronunciado de manera oficial respecto a lo ocurrido, la prensa francesa afirma que Ney estará fuera de las canchas por un plazo de seis semanas, perdiéndose lo que resta por jugar del 2022. Para suerte de Pochettino, no habrá problemas en que llegue en óptimas condiciones a los octavos de final de la Champions League, a disputarse desde el 15 de febrero del próximo año.

Alarma. En principio, Ney no jugaría más este año. Foto: EFE

La palabra

Sergio Ramos, defensa del PSG

“Lo veo bien a Messi. Creo que es un jugador muy determinante, único y es un privilegio tenerlo en el equipo. Para mí siempre ha sido uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor”.