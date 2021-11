Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO: sigue AQUÍ el partido de HOY por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 3.00 p. m. (hora de Perú) por la fecha 15 de LaLiga Santander 2021-22. El cotejo lo podrás ver por la señal de ESPN 2, pero también puedes seguir este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales de ambos clubes, el relato minuto a minuto y los videos de los goles, a través de La República Deportes.

Real Madrid vs. Sevilla: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Sevilla ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 28 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Sevilla?

En territorio peruano, el compromiso Real Madrid vs. Sevilla se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios para el resto de países de la región:

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Único líder de LaLiga Santander con un partido pendiente, Real Madrid defiende su primer lugar en la tabla de posiciones contra el Sevilla, que acecha desde el tercer puesto con el afán de arrebatarle a los madridistas su posición privilegiada.

El equipo dirigido por Zinedine Zidane buscarán coronar una gran semana luego de asegurar su pase a los octavos de final de la Champions League, con su goleada a domicilio 3-0 sobre el Sheriff Tiraspol. En el certamen doméstico, lleva tres victorias al hilo, la más reciente por 4-1 ante Granada, con una anotación de Vinícius Jr., de gran presente.

El cuadro andaluz, en tanto, también obtuvo un valioso triunfo frente a Wolfsburgo en la Champions, que lo deja vivo para la última fecha. En el torneo local, rescató un empate sobre la hora con Alavés gracias al gol tardío de Iván Rakitic, quien puso el juego 2-2.

Real Madrid y Sevilla se enfrentaron en mayo de este año e igualaron 2-2 en aquella oportunidad. En cuanto a su historial reciente, el elenco sevillista no vence al conjunto capitalino desde el 2018.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Sevilla?

Para Sudamérica, el canal encargado de televisar el Real Madrid vs. Sevilla será ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil, Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN +

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV (Bar).

¿Cómo seguir Real Madrid vs. Sevilla ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Real Madrid vs. Sevilla, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su programación los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Sevilla

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Camavinga, Kroos; Marco Asensio, Vinicius, Benzema.

Sevilla: Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitic; Ocampos, Rafa Mir, Óliver Torres.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Sevilla?

El escenario que albergará el enfrentamiento Real Madrid vs. Sevilla será el estadio Santiago Bernabéu, recinto deportivo recientemente remodelado, propiedad del Real Madrid Club de Fútbol.

Historial reciente de Real Madrid vs. Sevilla