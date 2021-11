Valencia vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: ¿cómo y cuándo ver el duelo del fútbol español?

AQUÍ Valencia vs. Rayo Vallecano HOY por la fecha 15 de LaLiga Santander. El encuentro se dará en el estadio Mestalla y está pactado para la 10.15 a. m. (hora peruana). El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN 3 y Star+.

También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento por la liga española.

Valencia vs. Rayo Vallecano: historial de últimos partidos

Valencia vs. Rayo Vallecano: ficha del partido

Partido Valencia vs. Rayo ¿Cuándo juegan? HOY, 27 de noviembre ¿A qué hora? 10.15 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Mestalla ¿En qué canal? ESPN 3 y Star Plus

Valencia vs. Rayo Vallecano: posibles alineaciones

Valencia: Jasper Cillessen; Dimitri Foulquier, Omar Alderete, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayá; Carlos Soler, Daniel Wass, Hugo Guillamón, Hugo Duro; Maxi Gómez / Hélder Costa, Gonzalo Guedes.

Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski; Iván Balliu, Esteban Saveljich Alejandro Catena, Fran García; Óscar Valentín, Santi Comesaña / Bebé, Isi Palazón, Unai López, Álvaro García; Sergi Guardiola.

¿A qué hora juegan Valencia vs. Rayo Vallecano por LaLiga?

Valencia vs. Rayo Vallecano se jugará por la fecha 15 de la liga española desde la 10.15 a. m. en el estadio Mestalla este sábado 27 de noviembre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 10.15 a. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 11.15 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 12.15 p. m.

¿Dónde ver Valencia vs. Rayo Vallecano?

Si no quieres perderte la transmisión del enfrentamiento Valencia vs. Rayo Vallecano vía ESPN 3, sintoniza los siguientes canales, según el país y operador:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable),

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Cómo seguir Valencia vs. Rayo Vallecano ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Valencia vs. Rayo Vallecano, sintoniza las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también tienes la posibilidad de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.