Guastatoya vs. Comunicaciones EN VIVO: sigue el partido por la semifinal de la Liga Concacaf 2021

Guastatoya vs. Comunicaciones EN VIVO se miden este martes 23 de noviembre a las 10.00 p.m. (hora peruana) por la semifinal de ida de la Liga Concacaf 2021. El encuentro se jugará en el Estadio Doroteo Guamuch Flores y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Guastatoya se impuso en los octavos de final de este certamen al Alajuelense de Costa Rica, y clasificó directamente a la semifinales. Por su parte, Comunicaciones eliminó a Saprissa de Costa Rica en los cuartos de final de este torneo.

Guastatoya vs. Comunicaciones: ficha del partido

Partido Guastatoya vs. Comunicaciones ¿Cuándo juegan? Martes 23 de noviembre ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿A qué hora juegan? 10,00 p.m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Guastatoya vs. Comunicaciones: posibles alineaciones

Guastatoya: Jorge Estuardo; Rubén Morales, Luis Ángel, Cristian Reyes, Anderson Órtiz, Wilson Pineda, Fredy Orellana, Alberto García, Uzias Hernández, Denilson Sánchez, Nixson Flores, Aarón Navarro y Omar Domínguez.

Comunicaciones: Kevin Moscoso; Stheven Robles, José Pinto, Carlos Castrillo, Rafael Morales; Jorge Aparicio, Rodrigo Saravia, José Corena, Óscar Santis; Andrés Lezcano y Juan Anangonó.

¿Qué canales transmiten el Guastatoya vs. Comunicaciones?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Puerto Rico: ESPN Play Caribbean

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Cómo ver Guastatoya vs. Comunicaciones ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Guastatoya vs. Comunicaciones por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Guastatoya vs. Comunicaciones?

Para acceder a Star Plus para ver el Guastatoya vs. Comunicaciones, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Guastatoya vs. Comunicaciones?

El cotejo entre Guastatoya vs. Comunicaciones se jugará en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, ubicado en la ciudad de Guatemala; el recinto deportivo es el más grande de este país.