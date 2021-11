ESPN 2 EN VIVO, Sheriff vs. Real Madrid: hora y cómo ver el partido de Champions League

Sheriff vs. Real Madrid EN VIVO juegan este miércoles 24 de noviembre por la fecha 5 del grupo D de la Champions League en el Bolshaya Sportivnaya Arena. El duelo entre el cuadro de Moldavia y los merengues comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y será televisado por la señal de ESPN 2.

Podrás seguir la transmisión ONLINE GRATIS de este choque a través de la cobertura especial de La República Deportes.

Sheriff vs. Real Madrid: ficha del partido

Champions League Sheriff vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Miércoles 24 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Bolshaya Sportivnaya Arena ¿En qué canal? ESPN 2.

La previa del Sheriff vs. Real Madrid

Real Madrid visitará al Sheriff de Moldavia por la fecha 5 del grupo D de la Champions League. El cuadro de Carlo Ancelotti, líder de su pelotón, buscará llevarse los tres puntos para asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen. Actualmente, los madridistas tienen nueve puntos.

Mientras tanto, el equipo de Gustavo Dulanto buscará dar la sorpresa al igual que en el Bernabéu y obtener un triunfo que lo coloque en una posición expectante en la última fecha. Con dos victorias y dos empates, el conjunto de Tiraspol lleva seis unidades.

¿A qué hora juegan Sheriff vs. Real Madrid?

En horario peruano, el choque Sheriff vs. Real Madrid se disputará desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m

México: 2.00 p. m

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Sheriff vs. Real Madrid?

El duelo Sheriff vs. Real Madrid será transmitido en territorio peruano la señal ESPN 2 y Star Plus, canales que cuentan con los derechos televisivos de grandes competencias, como la UEFA Champions League. Consulte la guía de canales para ver el encuentro desde el extranjero.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Dónde ver Sheriff vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Sheriff vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo van Sheriff vs. Real Madrid en la Champions League?