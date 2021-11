Thibaut Courtois sobre Eden Hazard: “No podemos matarle, porque no es un jugador cualquiera”

En la previa del partido del Real Madrid y el Sheriff Tiraspol, Thibaut Courtois compareció ante los medios y comentó sobre la situación que pasa su compañero Eden Hazard. El portero belga señaló que Hazard ha estado con complicaciones en los últimos días y que se siente frustrado porque su sueño es destacar en el Madrid.

”La última semana no ha entrenado mucho porque estaba enfermo, lo conozco desde hace muchos años y su sueño era jugar en el Real Madrid , por eso me da un poco de pena que todavía no le han salido las cosas como todo el mundo quiere”, aseguró en conferencia de prensa.

Asimismo, el arquero de 29 años defendió el nivel del exjugador del Chelsea y pidió al público que le tenga un poco más de paciencia. “No se puede olvidar la calidad que tiene, hoy en día se olvida rápido, pero es de los mejores jugadores del mundo y esa calidad, ese talento, no se va fácil. Pronto puede recuperar ese nivel y nosotros no podemos matarle, porque no es un jugador cualquiera”, manifestó.

Hazard llegó a mediados del 2019 al Real Madrid. Foto: EFE/Neil Hall

En relación al partido ante el Sheriff en Moldavia, Courtois consideró que todo adversario merece respeto y que se han preparado para ganar el partido.

“ Hoy en día en el fútbol ya no hay partidos fáciles, aunque el rival sea, en teoría, pequeño . Juegan bien a la contra, tienen jugadores con calidad y ese día nos faltó acierto para marcar. Al final nos hicieron un golazo que puede pasar. Tendremos que estar agresivos desde el principio para mostrarles que no van a tener opción porque sabemos que tenemos que ganar”, indicó.

