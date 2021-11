Ray Sandoval es nuevo jugador del Atlético Piura para la temporada 2022

El mercado de pases nacional sigue moviéndose en lo que queda del 2021. Este jueves, el Atlético Grau de Piura oficializó la incorporación de Ray Sandoval mediante una publicación en redes sociales. El ‘Rayo’ es el primer jale del nuevo inquilino de la Liga 1.

“¡Bienvenido al Patrimonio de Piura, Ray! Estamos muy contentos de anunciar la incorporación de Ray Sandoval a nuestras filas albas. Tenemos la certeza de que su esfuerzo y compromiso nos ayudarán mucho en la Liga 1 2022. Le deseamos mucha suerte y éxitos en esta temporada”, manifestó Atlético Grau en sus redes sociales.

El deportista llega al grande piurano procedente de UTC de Cajamarca, donde tuvo un desempeño irregular durante la temporada. El atacante de 26 años no logró consolidarse en el once titular que dirigía Mario Viera, por lo que no siguió defendiendo los colores del Gavilán del Norte.

El veloz futbolista tuvo cambios repentinos en su carrera desde el 2020. Sandoval había tenido su paso en el Monarcas Morelia de México, hoy Mazatlán, donde logró consolidarse el club azteca. Sin embargo, una lesión fatal dejó fuera al jugador nacional por más de ocho meses. Tras ello fue cedido a Sporting Cristal, club en el eq inició de gran manera el año, pero del que fue separado durante la pandemia por romper protocolos.

Ray Sandoval: clubes en su carrera

Estos son los clubes por los que pasó Ray Sandoval en lo que va de su carrera: