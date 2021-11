Lionel Messi aterrizó en París y se mostró enfocado en lo que viene con PSG

Lionel Messi finalizó un año inolvidable con Argentina, tras ganar la Copa América y clasificar a lo que será su quinto Mundial de fútbol; esta oportunidad en Qatar 2022. Al llegar a París este miércoles, para sumarse al PSG, ‘Leo’ publicó un mensaje claro en su cuenta oficial de Instagram.

“Recién aterricé en París con la inmensa alegría de haber conseguido el objetivo del pase al Mundial de Qatar. Es sin duda la frutilla del postre en un año muy especial que vivimos con nuestra selección”, subraya en primera instancia Lionel Messi.

“Gracias nuevamente por todo el cariño que siempre nos dan. En enero, si Dios quiere, nos estaremos viendo otra vez. Ahora toca cambiar el foco porque sigo teniendo también muchas ganas de continuar luchando para conseguir los objetivos que nos marcamos acá en el PSG y quiero seguir enfocado y trabajando para lograrlo”, añade.

Lionel Messi clasificó con Argentina a Qatar 2022 tras empate a cero ante Brasil

“Ya falta apenas un mes y medio para el 2022 y me gustaría terminar este año de la mejor manera posible y con más buenos momentos que podamos lograr en Francia. Abrazo a todos”, finalizA.

Lionel Messi tras el partido ante Brasil: “Seguimos bien, no perdimos y eso es importante”

Argentina empató 0-0 con Brasil en el partido correspondiente a la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022. La Albiceleste debía ganar para clasificar al Mundial sin depender de nadie, pero con el empate fue suficiente debido a la victoria de Ecuador frente a Chile en Santiago. Tras el partido, Lionel Messi comentó que la intención del equipo era ganar el encuentro; no obstante, también señaló que se siente contento porque no se perdió.

“Siempre nos dimos de cuenta de que podíamos, desde el principio estábamos convencidos de que podíamos ganar. Intentamos jugar, por momentos no pudimos. No se pudo ganar y lo importante es que tampoco perdimos. Seguimos bien, no perdimos y eso es importante. Seguimos creciendo”, sostuvo Messi apenas terminado el partido.