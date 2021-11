Lionel Messi tras el partido ante Brasil: “Seguimos bien, no perdimos y eso es importante”

Argentina empató 0-0 con Brasil en el partido correspondiente a la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022. La Albiceleste debía ganar para clasificar al Mundial sin depender de nadie, pero con el empate fue suficiente debido a la victoria de Ecuador frente a Chile en Santiago. Tras el partido, Lionel Messi comentó que la intención del equipo era ganar el encuentro; no obstante, también señaló que se siente contento porque no se perdió.

“Siempre nos dimos de cuenta de que podíamos, desde el principio estábamos convencidos de que podíamos ganar. Intentamos jugar, por momentos no pudimos. No se pudo ganar y lo importante es que tampoco perdimos . Seguimos bien, no perdimos y eso es importante. Seguimos creciendo”, sostuvo Messi apenas terminado el partido.

Asimismo, el capitán de la selección argentina agregó que el plantel era consciente de que sería un cotejo difícil, pero que ya habían analizado a la escuadra de ‘Tite’. ”Sabíamos que iba a ser un partido trabado, con mucho roce . Se hacía difícil jugar. Sabíamos que iba a ser de esta manera”, detalló

Argentina vs. Brasil: albicelestes muy cerca de clasificar al Mundial Qatar 2022 tras empate 0-0

En cuanto a su estado físico, el delantero del Paris Saint-Germain indicó que está en la búsqueda de adquirir ritmo, pero que se sintió bien en el partido ante la Verdeamarela. ”Hace mucho tiempo que no juego, fue un partido de mucha intensidad y me falta agarrar ritmo. Estoy bien, pero en lo físico obviamente que no. Hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanto ritmo, pero por suerte estoy bien. Espero terminar bien el año”, finalizó.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022