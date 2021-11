Neymar no viaja con el plantel y es baja para el Brasil vs. Argentina

Neymar no viajó con la delegación brasileña rumbo a Argentina para disputar el encuentro por las Eliminatorias Qatar 2022 debido a una molestia física sufrida tras el entrenamiento del día lunes. El delantero de 29 años partirá a París para no complicar esa dolencia y así poder estar en los duelos por la Champions League de la próxima semana. El jugador y el cuerpo técnico brasileño decidieron que lo mejor era no arriesgar.

Muchos hinchas esperaban la esperada revancha entre el astro brasileño y Lionel Messi por la final de la Copa América en julio de este año, pero eso quedará lejos de darse, a menos que se enfrenten en la próxima Copa del Mundo o en la siguiente Copa América.

Neymar

Entre las principales opciones para reemplazar al atacante del Paris Saint-Germain se encuentran Gabriel Jesus y Vinicius Junior. Ambos jugadores son determinantes en sus equipos y ‘Tite’ vería con buenos ojos la inclusión en el once titular para el encuentro a disputarse en el estadio San Juan del Bicentenario.

Brasil vs. Argentina

El cotejo entre ambas selecciones está programado para el martes 16 de noviembre a las 6.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022. Argentinos y brasileños se encuentran luego de los incidentes sucedidos en San Pablo en la fecha seis del proceso clasificatorio.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022