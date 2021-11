Eliminatorias Qatar 2022: José Saturnino Cardozo criticó la actualidad de la selección paraguaya

Con 25 goles, José Saturnino Cardozo es el segundo goleador histórico de la selección paraguaya solo por detrás de Roque Santa Cruz. Además, disputó los mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2022. Por todo esto, el ex delantero es voz autorizada para hablar sobre la Albirroja.

En una entrevista a la radio paraguaya Primero de marzo, el ex goleador criticó duramente lo que ocurre con la selección paraguaya. Los blancos de Cardozo fueron el estilo de juego de Paraguay y Guillermo Barros-Schelotto, actual entrenador del conjunto ‘guaraní'.

“Paraguay tiene que jugar como Paraguay. No debe cambiar el estilo. El técnico tiene que llegar y buscar resultados. Basta de querer implementar lo que no somos”, señaló el ex atacante. Los integrantes de la actual selección también fueron criticados por el ídolo paraguayo.

“Estos chicos nos critican, pero deben besarnos los pies. Todo lo que tienen es por nosotros. Nosotros ni siquiera agua caliente teníamos y fuimos a mundiales consecutivos”, sentenció el ex delantero de Paraguay.

Paraguay cayó derrotado de local ante Chile por la mínima diferencia en su último duelo por las Eliminatorias Qatar 2022. Al final de la fecha 13, la albirroja quedó ubicada en la octava casilla con solo 12 unidades. Su próximo duelo será ante Colombia en calidad de visitante.