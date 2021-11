Colo Colo vs. Curicó Unido: ¿en qué canal y horario ver en vivo el partido por el campeonato chileno?

Colo Colo vs. Curicó Unido juegan este domingo 14 de noviembre por la jornada 32 del Campeonato Nacional de Chile. El encuentro, que tendrá como escenario al Estadio Bicentenario La Granja, se podrá ver por TNT Sports desde las 4.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora peruana). El Cacique está en la cúspide del tablero del torneo chileno . Sin embargo, todavía está en la pugna por ratificarse en la cima, pues U. Católica está a solo dos puntos de alcanzarlo.

¿Cómo llega Colo Colo?

Colo Colo tiene actualmente 61 unidades. Con una victoria este domingo, podría despegarse del segundo lugar y ser líder absoluto del campeonato. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha conseguido cuatro victorias y una derrota.

¿Cómo llega Curicó Unido?

Los albirrojos están en la zona media baja de la tabla con 34 puntos. Para salir de este espacio, están obligados a hacer respetar la casa y sumar de a tres. Para ello también deben mejorar su presente, pues en sus últimos cinco enfrentamientos lograron dos victorias, dos derrotas y un empate.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Curicó Unido?

En territorio peruano, el Colo Colo vs. Curicó Unido se podrá ver desde las 4.30 p. m.

Perú, Colombia, México, Ecuador: 4.30 p. m.

Venezuela, Bolivia: 5.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay: 6.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Colo Colo vs. Curicó Unido?

La transmisión del Colo Colo vs. Curicó Unido por TV estará a cargo de los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD en territorio chileno. Estas señales cuentan con los derechos de todos los partidos en la liga de ese país.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Curicó Unido EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el cotejo Colo Colo vs. Curicó Unido por internet , sintoniza la señal de Estadio TNT Sports, servicio de streaming donde podrás ver todos los duelos que son televisados por la cadena TNT Sports. En caso no tengas acceso al mismo, cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Colo Colo vs. Curicó Unido: alineaciones probables

Colo Colo: Omar Carabalí; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Bruno Gutiérrez; Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Marcos Bolados, Iván Morales, Javier Parraguez y Pablo Solari.

Curicó Unido: Por confirmar.

¿Dónde se jugará el partido de Colo Colo vs. Curicó Unido?

El Colo Colo vs. Curicó Unido se jugará en el Estadio Bicentenario La Granja, ubicado en la ciudad de Curicó, Chile, y con una capacidad de 8.278 espectadores.